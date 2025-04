「立山黒部アルペンルート」は、2025年4月15日(火)より運行予定の「立山トンネル電気バス」デビュー記念イベントを6月1日(日)から順次開催します。

立山黒部アルペンルート「立山トンネル電気バス」デビュー記念イベント

「立山黒部アルペンルート」は、2025年4月15日(火)より運行予定の「立山トンネル電気バス」デビュー記念イベントを6月1日(日)から順次開催。

【立山トンネル電気バスについて】

2024年まで室堂と大観峰を結んでいた立山トンネルトロリーバスに代わり、2025年4月15日(火)より運行開始予定の「立山トンネル電気バス」。

トロリーバスのヘッドマークを継承し、さらにディーゼルバスの運行で使用していた「通票」を再び活用するなど、これまでの「歴史」を次世代へ繋いでいます。

【立山トンネル電気バスデビュー記念イベント】

電気バス記念カードプレゼント(乗車記念として) …6月1日(日)〜6月30日(月)トロバス・電気バスの特別展示&整備士による車両解説 …6月27日(金)〜7月1日(火)

エキタグ「星に一番近い駅」スタンプ復活配布 …6月27日(金)〜7月1日(火)

※乗り物関連イベントは夏から秋にかけても開催予定です。

【スタジオ地図とのコラボレーションプロジェクトについて】

2024年より始まった同社と「スタジオ地図」とのコラボレーションプロジェクト(おおかみこどもと立山黒部の“ふれあい”プロジェクト)第2弾として、今回導入される立山トンネル電気バス8台の内3台には、立山黒部の景色が多く登場するアニメーション映画「おおかみこどもの雨と雪」の特別デザインが施されています。

特別デザイン車両の運行にあわせ、映画シーンと立山黒部の実景を紹介するパネル展も室堂ターミナル内で開催予定です。

「おおかみこどもの雨と雪」パネル展 …6月1日(日)〜8月31日(日)

■また4月15日(火)からは、室堂ターミナル売店にてコラボデザインTシャツを1,000枚限定で販売予定です。

※120/140サイズ …5,000円、S/M/L/LLサイズ …5,500円(税込)

おおかみこどもの雨と雪デザイン・モンベル製Tシャツ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 乗車記念として電気バス記念カードプレゼント!立山黒部アルペンルート「立山トンネル電気バス」デビュー記念イベント appeared first on Dtimes.