「綾子舞本舗タカハシ」とのコラボによる、ここでしか味わえない特別なスイーツ登場！原酒造「越の誉 春の蔵呑み2025」

原酒造は、2025年4月12日(土)、同社直売店「酒彩館(しゅさいかん)」敷地内において、「新感覚」の日本酒飲み放題コラボスイーツ、酒粕クラフトビールなどを楽しめる酒蔵まつり「越の誉 春の蔵呑み2025」を初開催します。

原酒造「越の誉 春の蔵呑み2025」

開催日程 : 2025年4月12日(土)12:00〜17:30(ラストオーダー17:00)

会場 : 原酒造直売店「酒彩館」敷地内(新潟県柏崎市新橋5-12-1)

入場料 : 無料(一部企画は有料)

雨天時 : 雨天決行

交通アクセス: JR柏崎駅より徒歩約8分/臨時駐車場あり

■主な企画内容

【目玉企画(1)】日本酒「越の誉」飲み放題(2時間/税込2,000円)

「越の誉」定番3種が2時間2,000円で飲み放題。

春の酒蔵で、杜氏や蔵人と語らいながらお酒を楽しめる贅沢なひとときです。

さらに、人気の季節限定酒「90PINK(キューマルピンク)」「Qn(きゅん)なま」「純米大吟醸 無濾過生原酒 蔵誉」や、最高級酒「純米大吟醸 熟成秘蔵古酒 もろはく」も1杯ずつサービス。

「越の誉」の魅力を存分に堪能いただける、大満足の内容です。

【目玉企画(2)】100セット限定!コラボスイーツカフェ

老舗菓子店「綾子舞本舗タカハシ」とのコラボによる、ここでしか味わえない特別なスイーツが登場。

日本酒「越の誉」や「銀の翼」を使用した和洋菓子9種と、選べるドリンクのセットを楽しめます。

加熱処理済みですので、お子様でも安心してたのしめます。

〈スイーツ9種セット〉(税込1,800円)

(1) 90PINK さくら杏仁ゼリー

(2) 銀の翼ショコラ羊羹

(3) 桜香る!大吟醸 蔵誉まんじゅう

(4) 上生菓子「さくら」

(5) 越後姫の串大福

(6) もろはくバスクチーズケーキ

(7) 銀の翼 利休=Ri-kyu

(8) 90PINK 桜モンブラン

(9) 越後のお姫さまショート

〈ドリンクセット〉(セット価格 税込200円/単品 税込300円)

コーヒー/紅茶/甘酒

※限定100セット

※お持ち帰り用の箱を用意

※カフェ席は1組45分制

※早期完売の場合あり/メニューは変更となる可能性あり

【目玉企画(3)】酒粕クラフトビールの販売

クラフトブルワリー「醸燻酒類研究所」の全面協力により、「越の誉」の酒粕を使用した特製クラフトビールを販売。

日本酒とビールの新しい融合を楽しめます。

【目玉企画(4)】キッチンカー大集合

会場には味自慢のキッチンカーが集結。

お酒に合うおつまみや、ご家族で楽しめる軽食などを販売予定。

〈予定メニュー〉:おつまみ/ハラミ串/たこ焼き/サザエご飯 ほか

※内容は変更となる場合があります

【企画(5)】ガラポン抽選会

直売店「酒彩館」でのお買い物金額 税込2,000円ごとに1回、ガラポン抽選に参加可能です。

秋の「新酒まつり」の様子

