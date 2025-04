¤¯¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀÖÊ¡¤¼¤ó¤¶¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÀÖÊ¡¤ÎµÊÃã

赤福は2025年4月8日(火)、難波・高島屋大阪店にて、関西では10年ぶりとなる赤福の喫茶を開業します。

赤福の喫茶

開業予定日時:2025年4月8日(火) 10:00

開業場所 :高島屋大阪店地下1階西ゾーン

(大阪市中央区難波5丁目1番5号)

営業時間 :10:00〜20:00

赤福は2025年4月8日(火)、難波・高島屋大阪店にて、関西では10年ぶりとなる赤福の喫茶を開業。

赤福餅や、つくりたての赤福ぜんざいを楽しめます。

また、赤福が運営する「五十鈴茶屋」も併設し、全国の催事で人気だった「あずきコルネ 和三盆クリーム」を初の常設販売します。

季節ごとに替わるコルネも伊勢以外では初の常設販売となり、開業時は「いちごコルネ」を用意します。

「大阪・関西万博」開催直前のオープンで、国内外の方に伊勢の魅力を届けます。

喫茶では、定番の赤福餅はもちろん、伊勢でしか味わえなかった五十鈴茶屋の四季折々の和洋菓子を味わえます。

喫茶だけでなく、お土産の購入も楽しめる関西唯一の常設店舗です。

【開店記念「紅白餅」 4月8日(火)〜終了日未定 各日数量限定販売】

大阪高島屋新店舗の開店を祝う紅白餅を用意しました。

こしあん(紅)と粒あん(白)を包み、華やかに金箔を添えた特別なお餅です。

紅白餅(開店記念商品)

【赤福が手掛ける五十鈴茶屋 こだわりのどらやき・餡商品】

・餅どらやき

ふっくら焼き上げたどらやきの生地で、北海道産あずきのこしあんと、やわらかいお餅を包みました。

やわらかいお餅と上品な味わいのこしあんがふわふわのどらやきの生地と絶妙なハーモニーを奏でる一品です。

餅どらやき

・季節のフルーツ大福

いちご大福やパイン大福など、旬の果物を使った大福を季節ごとに用意します。

素材を生かした、瑞々しい大福は手土産としても選ばれています。

季節のフルーツ大福

・季の羊羹 桜

春の限定商品「季(とき)の羊羹 桜」は、桜の葉の塩漬けを練り込んだ羊羹に、米粉の一種「道明寺粉(どうみょうじこ)」を花びらのように浮かせた羊羹を重ねています。

桜の香りがほんのり、道明寺粉独特のもちっとした食感が特徴です。

季(とき)の羊羹 桜

・抹茶まんじゅう

若葉の季節や新緑を思わせる、抹茶の薯蕷(じょうよ)まんじゅうです。

抹茶が香る季節限定の商品です。

【リニューアル!「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅】

大好評の「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅は、さらに美味しくなって登場です。

いちご餅は、粟入りのお餅をほのかな酸味と芳醇な香りに炊き上げたいちごあんで包んでいます。

チョコ餅は、柔らかいお餅をほろ苦くまろやかなチョコあんで包んでいます。

どちらも、あんの風味はもちろん、餅菓子としての食べ応えにもこだわりました。

コスメのようなパッケージは、ちょっとした贈り物としても活用できます。

・あずきバターサンド

香ばしいサブレで、北海道産小豆とバターの濃厚なクリームをはさみました。

あずきの新しい魅力を発見できる風味豊かな味わいです。

【もっちりしっとり新食感 米粉を使った和風フィナンシェ「饌 SEN-azuki-」】

米粉生地にこしあんをブレンドし、あずきをちりばめて焼き上げた和風フィナンシェ「饌 SEN-azuki-」は、洗練されたパッケージでちょっとした手土産にも喜ばれること間違いなしです。

・おかげ犬サブレ

三重県産小麦粉と2種類の国産バターを贅沢に使用してサクっと香ばしく焼き上げました。

・あずき茶ティーバッグ

北海道産あずきを香ばしく焙煎し手軽なティーバッグにしました。

ほんのり甘くやさしい味わいが楽しめるノンカフェインのあずき茶です。

【喫茶メニュー】

■定番商品

赤福餅(2個)・ほうじ茶付き

赤福餅(2個)・抹茶セット

赤福ぜんざい ほうじ茶付き※季節限定商品

■五十鈴茶屋商品

あずきコルネ 和三盆クリーム(1本)※初の常設販売

いちごコルネ(1本)※伊勢以外で初の常設販売

燦(さん)-SUN-いちご餅・チョコ餅(各1個)

フルーツ大福(いちご大福、パイン大福など)

■お飲み物

抹茶ラテ※伊勢以外で初の常設販売

ほうじ茶ラテ※伊勢以外で初の常設販売

ふらっ茶 あずき※伊勢以外で初の常設販売

ふらっ茶 抹茶※伊勢以外で初の常設販売

あずき茶

抹茶

珈琲

【販売商品一覧】

■定番商品

赤福餅(8個入、12個入、銘々箱)

白餅黒餅(8個入)

■開店記念商品

紅白餅※4月8日(火)〜終了日未定 各日数量限定販売

■五十鈴茶屋商品

あずきコルネ 和三盆クリーム※初の常設販売

いちごコルネ※伊勢以外で初の常設販売

餅どらやき

季節のフルーツ大福(いちご大福、パイン大福など)

季(とき)の羊羹 桜

燦(さん)-SUN-いちご餅・チョコ餅

抹茶まんじゅう

あずきバターサンド

饌 (せん)SEN-azuki-

おかげ犬サブレ

あずき茶ティーバッグ

赤福の定番商品はもちろん、季節を感じる限定商品がいっぱいの五十鈴茶屋の和洋菓子を、この機会にぜひ味わってみてください。

※各商品販売期間などの詳細は、株式会社 赤福 総合案内までお問い合わせください。

※天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合があります。

【五十鈴茶屋】

赤福運営の和洋菓子店。

昭和60年(1985年)創業。

季節のうつろいを表現する和菓子や、和の素材を使った洋菓子などを販売。

本店(赤福本店横)、五十鈴川店(市営宇治駐車場横)の直営2店舗のほか、いくつかの商品を一部赤福店舗でも取り扱っています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post くりたての赤福ぜんざいが楽しめる!赤福の喫茶 appeared first on Dtimes.