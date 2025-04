韓国の6人組ガールズグループ・IVEのワールドツアー『SHOW WHAT I HAVE』のソウル・KSPO DOMEで行われたアンコール公演が収録された『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』(5月16日日本公開)の予告編とメインビジュアルが4月1日、公開された。今回公開された予告編では、とびきりの笑顔からクールな表情でのパフォーマンス、DIVE(ファンネーム)を煽る様子まで、IVEの魅力のひとつでもあるジャンルにとらわれない多彩なスタイルがギュッと詰まっている。さらに、今作でしか見ることができないメイキング映像やインタビューの音声も。「どの瞬間もとても大切で、一つひとつすべてを覚えていたいと思いました」と感慨深く語る音声が、作品の深みをグッと出している。

さらに、YouTubeの再生回数1.3億回を誇る「Kitsch」や2.9億回再生されている「LOVE DIVE」が流れ、人気楽曲と力強くエネルギッシュなダンスパフォーマンスに、胸がときめく映像に仕上がっている。そのほか、「AFTER LIKE」などの人気曲の数々やデビュー秘話も収録されているインタビューの全貌が、ますます気になる予告編となっている。メインビジュアルには「DIVEしよう、あの瞬間へ」とワクワクが高まるキャッチコピーが入っている。メンバーによって少しずつ異なる、オールホワイトに装飾が施された豪華な衣装も見どころになる。透き通るようなはかなさがある世界観とメンバーの力強い表情のギャップに引き込まれるようなビジュアルになっている。