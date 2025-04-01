ÎëÌÚÆà¡¹¡Ê2024Ç¯3·î»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¿¥ì¥ó¥ÈÎëÌÚÆà¡¹¡Ê36¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ®½Å¤Ê¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Ó¥­¥ËÃå¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ó¥­¥Ë¤òÃå¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÃ«´Ö¤¬½ÐÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¥Ð¥¹¥È¥±¥¢¤·¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿å¿§¤ÈÇò¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤Ã«´Ö¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ó¥­¥Ë»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¡²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë³¤¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£