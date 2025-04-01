36ºÐ¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½GK¸¢ÅÄ½¤°ì¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼1Éô¤Î¥Ç¥Ö¥ì¥Ä¥§¥ó¤Ë²ÃÆþ¡ª2026Ç¯WÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÃÇ¸À
ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤¿GK¸¢ÅÄ½¤°ì¡£
2022Ç¯WÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢3·î31Æü¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼1Éô¤Î¥Ç¥Ö¥ì¥Ä¥§¥ó¤¬¸¢ÅÄ¤È¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¡£22ºÐ¤ÎGK¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥Ç¥Ö¥ì¥Ä¥§¥ó¤Ï12¥Á¡¼¥àÃæ11°Ì¤È¹ß³Ê´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡Ê²¼°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬2Éô¹ß³Ê¡Ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡ÖWÇÕ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍîÁª¡×¤Ëµã¤¤¤¿Èá·à¤Î7¿Í
¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê8»î¹ç¤À¤¬¡¢¸¢ÅÄ¤Ï¡Ö¼¡¤ÎWÇÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï11·î¤À¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤â¡ÊÌäÂê¤Ê¤¤¡Ë¡£½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±Î½¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£