NY³ôÈ¿È¯¡¢417¥É¥ë¹â¡¡²¼ÍîÈ¿Æ°¤Ç³ä°ÂÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±3·î31Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Á°½µËöÈæ417.86¥É¥ë¹â¤Î4Ëü2001.76¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ä¾¶á¤ÎÁê¾ì²¼Íî¤ÎÈ¿Æ°¤Ç³ä°Â´¶¤¬½Ð¤¿ÌÃÊÁ¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ËÇ°×Ëà»¤¤ò·ã²½¤µ¤»¤ë¤È¤Î·üÇ°¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤¬400¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï4±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¤·¡¢23.70¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î1Ëü7299.29¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¾®Çä¤ê¤Î¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¢½»ÂðÍÑÉÊÈÎÇä¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥Ç¥Ý¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£