Ì¼¤¬É¡·ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤âºÊ¤ò¸Æ¤Ö¤À¤±¤ÎÌµÇ½É×¡ª¡©¤À¤¬Ä¾¸å¡¢É×¤¬Êü¤Ä¡É¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤ÊÈ¯¸À¡É¤ËºÊ¥É¥ó°ú¤¡Ä¡ÚÉ×ÉØ¤Î±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥³¥Ä¡Û
É×ÉØÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤È¿®Íê¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¸í²ò¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎäÀÅ¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Û
Áê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤â¡¢ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤º¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡Û
¸í²ò¤äÉÔËþ¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤¢¤²¤Æ¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤òÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¦Æ±¤Ç²ò·èºö¤òÃµµá¤¹¤ë¡Û
ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦¤ËÊâ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤«¤é³Ø¤Ö¡Û
¡ÖÉ×¤ÏÌ¼¤¬É¡·ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»ä¤ò¸Æ¤Ö¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÏµÞ¤¤¤Ç»ß·ì¤·¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¢¤Æ¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÇ½¤Ç¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤ÊÉ×¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Áê¸ß¤ÎÂº½Å¤ÈÍý²ò¤ËÎ©µÓ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤ÏÎ©¾ì¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤«¤é°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎäÀÅ¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Û
Áê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤â¡¢ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤º¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡Û
¸í²ò¤äÉÔËþ¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤¢¤²¤Æ¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤òÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦¤ËÊâ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤«¤é³Ø¤Ö¡Û
¡ÖÉ×¤ÏÌ¼¤¬É¡·ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»ä¤ò¸Æ¤Ö¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÏµÞ¤¤¤Ç»ß·ì¤·¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¢¤Æ¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÇ½¤Ç¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤ÊÉ×¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Áê¸ß¤ÎÂº½Å¤ÈÍý²ò¤ËÎ©µÓ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤ÏÎ©¾ì¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤«¤é°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë