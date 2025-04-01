É×¤Î¼Ö¤Ë¡È¤ï¤¶¤È¡É¸ý¹È¤òËº¤ì¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡ª¡©¤·¤«¤·Ä¾ÀÜÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ú¥À¥Ã¡ÛºÊ¤¬¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¥ï¥±¤Ï¡Ä¡Ú¼þ°Ï¤Ë±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡Û
¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼þ°Ï¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æñ¤·¤¤¡Û
¿Í¤Ï´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¿ÍÊª¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¼þ°Ï¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹¥´ñ¿´²¢À¹¤¹¤®¤ëÌäÂê¡Û
·òÁ´¤Ê¹¥´ñ¿´¤Ï¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë²áÅÙ¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¹¥´ñ¿´¤Ï¡¢ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢²¿¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈëÌ©¤òÏ³¤é¤¹·¹¸þ¡Û
¿®Íê´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤ÏÈëÌ©¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¾¿Í¤ÎÈëÌ©¤ò´ÊÃ±¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢¿®Íê¤ò¼º¤¦Âç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÏÃ¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¸À¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ×¤Î¼Ö¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤¬¸ý¹È¤ò¡Ä¡Û
¡ÖÉ×¤Î¼Ö¤Ë¤ï¤¶¤È¸ý¹È¤òËº¤ì¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡£
Ä¾ÀÜÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¥·¥é¤òÀÚ¤ê¡Ä¡£
Â¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡È¥À¥Ã¡É¤È¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤¬Â¾¿Í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«¸ÊÈ¿¾Ê¤ÈÂ¾¿Í¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æñ¤·¤¤¡Û
¿Í¤Ï´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¿ÍÊª¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¼þ°Ï¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
·òÁ´¤Ê¹¥´ñ¿´¤Ï¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë²áÅÙ¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¹¥´ñ¿´¤Ï¡¢ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢²¿¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈëÌ©¤òÏ³¤é¤¹·¹¸þ¡Û
¿®Íê´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤ÏÈëÌ©¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¾¿Í¤ÎÈëÌ©¤ò´ÊÃ±¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢¿®Íê¤ò¼º¤¦Âç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÏÃ¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¸À¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ×¤Î¼Ö¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤¬¸ý¹È¤ò¡Ä¡Û
¡ÖÉ×¤Î¼Ö¤Ë¤ï¤¶¤È¸ý¹È¤òËº¤ì¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡£
Ä¾ÀÜÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¥·¥é¤òÀÚ¤ê¡Ä¡£
Â¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡È¥À¥Ã¡É¤È¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤¬Â¾¿Í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«¸ÊÈ¿¾Ê¤ÈÂ¾¿Í¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë