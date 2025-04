アラビアンの世界で特別なひとときが過ごせる！東京ベイ舞浜ホテル「アラビアン・ミラージュルーム」宿泊プラン

東京ベイ舞浜ホテルでは、2025年5月1日から同10月31日まで期間限定のコンセプトルーム「アラビアン・ミラージュルーム」宿泊プランを発売。

【期間】2025年5月1日(木)〜2025年10月31日(金)

【客室】アラビアン・ミラージュルーム 35m2 定員2〜4名 1日4室限定

【内容】(1)アラビアン・ミラージュルーム宿泊

(2)ファンタジーダイニングまたはレストラン ファインテラスでの朝食付き

ファンタジーダイニング:

3品から選べるメイン料理とサイドメニューはセミビュッフェスタイル

レストラン ファインテラス:

和洋食のバラエティーに富んだビュッフェスタイル

(3)専用チェックイン会場

(4)専用ラウンジ

(5)スパ ローズ入浴無料(営業時間 18:00〜24:30)

(6)ハースフロア限定バスアメニティー

【料金】18,045円〜(1室2名利用時 1名あたり)

※税金・サービス料込

※お日にちにより料金が異なります。

「アラビアン・ミラージュルーム」は1日4室限定。

ホテル上層階に位置する特別フロア「ハースフロア」の客室に装飾を施したコンセプトルームです。

扉を開けると、そこはまるで広大な砂漠を望む優美な宮殿の一室。

砂漠の夕暮れには大きな月が浮かび、ランタンの柔らかな灯りが幻想的な雰囲気が演出されます。

色鮮やかな装飾がアラビアンの世界へと誘い、特別なひとときを彩ります。

異国情緒あふれる空間で優雅なホテルステイを体験できます。

また、優雅な宿泊体験をさらに盛り上げる、レストランメニューも販売します。

アフタヌーンティー「アラビアンナイト」

アフタヌーンティー「アラビアンナイト」は、美しくも神秘的な雰囲気がただよう11種類のミニデザートとセイボリーを楽しめます☆

薄いパイ生地を何層にも重ね、間にピスタチオを挟んで焼き上げた「バクラヴァ・ピスタチオ」をはじめ、新食感がクセになるカダイフの中にリコッタチーズを忍ばせた「クナーファ・ビ・リコッタ」など中東で親しまれている話題のスイーツが登場。

ロマンティックなアラビアの夜空をイメージしたアフタヌーンティーで、ティータイムを楽しめます。

パフェ「La lampe magique(ラ ランプ マジック)」

ランプを模ったクッキーが目を引くパフェ「La lampe magique」は、フレッシュマンゴーやオレンジ、チョコレートケーキをベースに、ラムネシャーベットやシナモン香るブルーキュラソーのジュレなどがアクセントとなった、爽やかな味わいのパフェ。

まるで魔法にかかったような遊び心あふれる食感や味を楽しめます。

レストランメニューは、「アラビアン・ミラージュルーム」に宿泊以外の方も利用出来ます。

優雅なホテルステイ&お食事体験を楽しめます。

●アフタヌーンティー「アラビアンナイト」概要

【期間】

2025年4月5日(土)〜2025年6月30日(月)

※5月31日(土)までは土・日曜日限定販売、6月1日(日)以降は全日販売します。

【場所・時間】

ファンタジーダイニング フルールまたはカフェ ブルック 13:00〜16:00

【内容】

<デザート>

ジャスミン&オレンジのブルーオペラ、コーヒーチャイ風味のタルトショコラ、ジャスミン&レモンのマカロン、ライム&パッションフルーツのヨーグルトムース、バクラヴァ・ピスタチオ、バナナケーキ、カヌレ、メロンのパート・ドゥ・フリュイ、魔法のランプクッキー、クナーファ・ビ・リコッタ ミルクアイス添え、バタフライピー&マンゴージュレ

<セイボリー>

キーマカレーのタコス、タンドリーチキン 花畑風サラダ添え、白インゲン豆のヴルテ カプチーノ仕立て

<ドリンク>

ソフトドリンクバー

※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。

【料金】

4,500円 ※税金・サービス料込

※アフタヌーンティーのインターネット予約は2日前までの受付です。

以降はお電話にてお問い合わせください。

(前日の15時まで承ります。)

●パフェ「La lampe magique(ラ ランプ マジック)」概要

【期間】2025年4月1日(火)〜2025年6月30日(月)

【場所・時間】

・ファンタジーダイニング フルールまたはカフェ ブルック 12:00〜16:00

・レストラン ファインテラス ディナー営業時間に準じます

【料金】1,800円 ※税金・サービス料込

※「アラビアン・ミラージュルーム」の画像はイメージパースです。

仕様の一部が変更になる場合があります。

※画像はすべてイメージです。

所在地: 千葉県浦安市舞浜1-34

TEL : 047-355-1222(代表)

