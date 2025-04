¸Õ±»¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡ª²ñÄÅÅ·Êõ¾úÂ¤¡Ö¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤ ¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÌîºÚ¤ß¤½¡×

会津天宝醸造は、主力のおかず味噌シリーズの新商品として、福島県産胡瓜を主に使用した「ご飯が美味しい パリパリ野菜みそ」を2025年3月より販売中です。

会津天宝醸造「ご飯が美味しい パリパリ野菜みそ」

販売開始日 :2025年3月

参考小売価格:348円(税込)

サイズ :縦67×横67×高52(mm)

内容量 :100g

会津天宝醸造は、主力のおかず味噌シリーズの新商品として、福島県産胡瓜を主に使用した「ご飯が美味しい パリパリ野菜みそ」を2025年3月より販売中。

商品特徴

会津みそに、刻んだ福島県産胡瓜と国産野菜(生姜・茗荷・長ねぎ・大葉・青唐辛子)を練りこみました。

同社のおかず味噌シリーズの中でも、具材感のある仕上がりになっています。

まろやかな口当たりでありながら、胡瓜のパリパリとした食感が食欲をそそります。

ご飯のお供に、おにぎりの具に、納豆、野菜スティック、冷奴、焼肉などいろいろな食シーンで楽しめます。

