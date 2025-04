国産米粉100％使用！アルファー食品『お米de安心 米粉のクッキー』

アルファー食品は、一般的なクッキーの原料である小麦・卵・乳をはじめ、アレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していない、グルテンフリーのクッキー『お米de安心 米粉のクッキー』シリーズの販売を開始します。

アルファー食品『お米de安心 米粉のクッキー』

●ラインアップ(商品名):

・お米de安心 米粉のクッキー プレーン

・お米de安心 米粉のクッキー チョコ味

●内容量 :7枚

●希望小売価格:388円 (税抜価格360円)

●賞味期間 :常温 7年間

国産米粉を100%使用し、ココナッツオイルやてんさい糖など厳選した素材本来のおいしさが味わえます。

プレーンと、チョコ味の2種類をラインアップ。

長期保存可能なので、普段のおやつにも、非常時にも安心です。

【商品特長】

●厳選素材使用

国産米粉100%使用。

ショートニング・上白糖を使用せず、ココナッツオイルやてんさい糖など厳選した素材本来のおいしさが味わえます。

●アレルギー物質28品目不使用・グルテンフリー

一般的なクッキーの原料である小麦・卵・乳をはじめ、アレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していない、グルテンフリーのクッキーです。

アレルギーをお持ちの方だけでなく安心しておいしく楽しめます。

●食物繊維豊富

不足しがちな食物繊維を、1袋で1日の1/4量※(プレーン5.9g・チョコ味6.6g)摂取できます。

※「日本人の食事摂取基準」(2025年版)における成人男性1日摂取目標量(22g)より算出

●長期保存

常温で7年間保存可能なので、普段のおやつにも、非常時の備蓄にも活用できます。

●コンパクト設計

箱やプラスチックトレーなどを使用していないため、省スペースで保管でき、ごみの削減にもつながります。

登山などの携行食にも最適です。

●2種類の味をラインアップ

どこか懐かしい素朴な味わいのプレーンタイプと、

カカオの風味が口に広がるチョコ味。

【認証取得】

・ハラール認証

近年のグローバル化の流れにおいて、イスラム教徒(ムスリム)の方たちの食事にも対応しました。

ハラール認証とはイスラムの教義に則った厳格な認証機関が審査を実施し、「製品が高品質で安全性が高い」ことを認証された商品に付与できるため、イスラム教徒以外の方にとっても安心して召しあがっていただけます。

・ヴィーガン認証

サスティナブルな食の選択でもあるヴィーガンを発信し、求めている方にも届きやすくしています。

原材料として、肉・魚介類・卵・乳製品・はちみつ等、動物に由来する物を含まないことや、動物実験が実施されていないことなどを基準として定める、NPO法人ベジプロジェクトジャパンによるヴィーガン認証を受けています。

・日本災害食学会認証

自然災害によってもたらされる被災(避難)生活を支えるために、必須の条件を備えた「食品」に付与される認証です。

日本災害食学会とは、学識経験者や全国の食品製造業者によって組織された団体です。

災害発生時の食事における健康二次災害の発生防止を目的として、災害食の規格化を進めています。

