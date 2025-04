¾åÅÄ»Ô¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â¡ª¿®½£¾åÅÄ´Ñ¸÷¶¨²ñ¡ÖÂè22²ó¾åÅÄ¾ëÀéËÜºù¤Þ¤Ä¤ê¡×

信州上田観光協会は、第22回上田城千本桜まつりを上田城跡公園を会場に、4月5日(土)〜13日(日)にて開催します。

信州上田観光協会「第22回上田城千本桜まつり」

■開催日 :令和7年4月5日(土)〜13日(日)

二の丸横丁 日中 10:00〜16:00/夜間 17:00〜21:00

■会場 :長野県上田市 上田城跡公園一帯(JR上田駅徒歩約12分)

■駐車場 :近隣有料駐車場を利用ください

■内容 :・二の丸横丁(全26店舗による物産展)

・姉妹都市観光物産展

(「新潟県上越市」(4/5)「埼玉県所沢市」(4/5,6,12,13)、「静岡県沼津市」(4/5,6,12,13))

・千本桜ライトアップ 日没(18:30頃)〜22:00

約1,000本の桜が咲き乱れ、長野県上田市の春の風物詩として親しまれている、本年で22回目の開催となる上田城千本桜まつり。

上田城跡公園芝生広場(児童遊園地付近)では、地元上田市の食材を使った絶品のご当地グルメやお土産品の販売を行う二の丸横丁を行います。

夜間営業も充実しており、鮮やかな夜桜のライトアップと合わせ、お花見のお供が楽しめます。

上田城を中心に桜をはじめとした美しい花々、歴史やグルメ、温泉など、様々な魅力あふれる春の信州上田を余すことなく楽しめます。

