Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤È¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDEJIMAÇî¡×
Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤ä¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÈÍ·¤Ó¤Îº×Åµ¡ÖDEJIMAÇî¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡Á6Æü(²Ð¡¦¿¶)¤ËÄ¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDEJIMAÇî¡×
¡¦³«ºÅÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡Á5·î6Æü(²Ð¡¦¿¶) 4Æü´Ö
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§9:00¡Á19:00(ºÇ½ªÆü¤Ï17:00½ªÎ»)
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1. Ä¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à
2. ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê¤«¤â¤á¹¾ì
3. ½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê
¡¦¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§ 1. Á´¹ñ¥°¥ë¥á¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤Ò¤ë¤¸¤²¥°¥ë¥áº×¡×
2. ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸
3. ¤³¤É¤â¥¸¥ç¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ in Ä¹ºê
4. ¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯
Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤ä¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÈÍ·¤Ó¤Îº×Åµ¡ÖDEJIMAÇî¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡Á6Æü(²Ð¡¦¿¶)¤ËÄ¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤Ç³«ºÅ¡£
2025Ç¯¤ÎDEJIMAÇî¤Ï¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³¹Á´ÂÎ¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¤µ¤é¤ËÁÏ½Ð¡£
Ê¬»¶Íè¾ì¤òÂ¥¤·¡¢²áÅÙ¤Êº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¤ª»Å»öÂÎ¸³¡Ö¤³¤É¤â¥¸¥ç¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ in Ä¹ºê¡×(½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê)¤ò³«ºÅ¡£
Ä¹ºê»Ô»Ò°é¤Æ±þ±ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¡¼¥«¥ª¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹ºê»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÄ¹ºêÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¹îÉþ¡×¤ä¡Ö¸òÎ®¤Î»º¶È²½¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤È¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖDEJIMAÇî¡×Ä¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à
NIB¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËèÇ¯GW´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤ä¤ª¾Ð¤¤¡¢²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ëº×Åµ¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Î¡ÖÄ¹ºêÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Âè1¹æ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¡ÖDEJIMAÇî¡×(ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò)¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥°¥ë¥á¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¤Ò¤ë¤¸¤²¥°¥ë¥áº×¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖµÜÀîÂçÊå¡×¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤äM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024Âè3°Ì¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£
²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)13:30¡ÁÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤ë¤¸¤²¥É¥óDEJIMAÇîSP¡×¤Ç¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¹¤¯¸©Æâ¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
5·î5Æü¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¡ÖµÜÀîÂçÊå¡×
5·î3Æü¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×
5·î3Æü¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×
¢£³¹Á´ÂÎ¤ò³Ú¤·¤á¤ëGW¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª²ÈÂ²¤Ç°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ëDEJIMAÇî¤È¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯¤ÎDEJIMAÇî¤Ï¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³¹Á´ÂÎ¤ÎÆø¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNIB¤¬GW´ü´ÖÃæ¤Ë»ÔÆâ³Æ½ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¡¦DEJIMAÇî¡Ö¤Ò¤ë¤¸¤²¥°¥ë¥áº×¡×(Ä¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¡¢NIB¼çºÅ)
¡¦DEJIMAÇî¡Ö¤³¤É¤â¥¸¥ç¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ in Ä¹ºê¡×(½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¡¢NIB¼çºÅ)
¡¦¥Ç¥¸¥Þ¥ë¥·¥§GW(¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê¤«¤â¤á¹¾ì¡¢NIB¼çºÅ)
¡¦¥È¥ß¥«Çî in NAGASAKI(½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¡¢NIB¼çºÅ)
¡¦¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡ÚÄ¹ºêÅ¸¡Û(Ä¹ºê¸©Èþ½Ñ´Û¡¢NIB¶¦ºÅ)
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¬»¶Íè¾ì¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²áÅÙ¤Êº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷MaaS¥¢¥×¥ê¤ä»ÔÆâ¤Î¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤È¶¦Æ±¤·¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¡Ö¸òÎ®¤Î»º¶È²½¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤ª»Å»öÂÎ¸³¡Ö¤³¤É¤â¥¸¥ç¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ in Ä¹ºê¡×¤È¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯
DEJIMAÇî³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¤³¤É¤â¥¸¥ç¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ in Ä¹ºê¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤é¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³´ë²è¡×¤ò½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
NIB¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÂÎ¸³¤ä¥É¥í¡¼¥óÂÎ¸³¡¢·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤Ç¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÇÃÏ¸µ¤ÎµÙÆü¤ò³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤ÇÆ¯¤¯Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡¦ºÆÈ¯¸«¤¹¤ë·Àµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±²ñ¾ì2F¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤Ù¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òÊ»Àß¤·¡¢°ìÆüÃæÍ·¤Ó¡¢³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÄ¹ºê»Ô»Ò°é¤Æ±þ±ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¡¼¥«¥ª¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¡£
ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤àµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¡Ö¤³¤É¤â¥¸¥ç¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ in Ä¹ºê¡×
Ä¹ºê»Ô»Ò°é¤Æ±þ±ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¡¼¥«¥ª¡×¤ÈÏ¢·È
¢£DEJIMAÇî¤È¤Ï
Ä¹ºê»Ô¤Î¡ÖÄ¹ºêÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Âè1¹æ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖDEJIMAÇî¡×¡£
Ä¹ºê¤Î³¹¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤·Ý¿Í¤â½Ð±é¡ª¡Ö¤Ò¤ë¤¸¤²¥É¥óDEJIMAÇîSP¡×¡Û
¡¦ÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)
¡¦»þ´Ö¡¡¡§13:30¡Á15:25
¡¦½Ð±é¡¡¡§¥À¥¤¥Î¥¸ÂçÃÏÍÎÊå¡¦ÀÐËÜ°¦¡¦ÅÄÃæÌÀÆü¼Â¡¦
¾®ÎÓÍ¦Âç(NIB¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¤Û¤«
¡¦ÆâÍÆ¡¡¡§DEJIMAÇî²ñ¾ì¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¥°¥ë¥á¤ä
¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤È¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDEJIMAÇî¡× appeared first on Dtimes.