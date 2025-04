Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤È¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDEJIMAÇî¡×

長崎国際テレビは、全国のグルメやお笑いステージが楽しめる食と遊びの祭典「DEJIMA博」を、2025年5月3日(土・祝)〜6日(火・振)に長崎水辺の森公園で開催します。

長崎国際テレビ「DEJIMA博」

・開催日程 :2025年5月3日(土・祝)〜5月6日(火・振) 4日間

・営業時間 :9:00〜19:00(最終日は17:00終了)

・会場 : 1. 長崎水辺の森公園

2. アミュプラザ長崎かもめ広場

3. 出島メッセ長崎

・主なコンテンツ: 1. 全国グルメ&スイーツ「ひるじげグルメ祭」

2. コミュニティーステージ

3. こどもジョブチャレンジ in 長崎

4. キッズパーク

2025年のDEJIMA博は、市内各所で開催されるイベントと連携し、街全体の賑わいをさらに創出。

分散来場を促し、過度な混雑を避けることで、来場者の満足度向上を図ります。

加えて、今回新たに親子で楽しみながら学べるお仕事体験「こどもジョブチャレンジ in 長崎」(出島メッセ長崎)を開催。

長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」と連携した子育て支援情報を発信することで、長崎市が推進する「長崎創生プロジェクト」における「人口減少の克服」や「交流の産業化」に貢献します。

■全国のグルメとお笑いステージが楽しめる「DEJIMA博」長崎水辺の森公園

NIBは、地域の人口減少対策と地方創生を目的に、交流人口の創出につながるイベントを毎年GW期間に開催しています。

長崎水辺の森公園を舞台に、全国のグルメやお笑い、音楽ステージが楽しめる祭典として、2016年には長崎市の「長崎創生プロジェクト」第1号に認定されました。

2025年の「DEJIMA博」(特別協賛:メットライフ生命保険株式会社)は、全国から選りすぐりのグルメが集まる「ひるじげグルメ祭」に加え、お笑いステージには「宮川大輔」「見取り図」やM-1グランプリ2024第3位のお笑いコンビ「真空ジェシカ」などが出演。

会場に設置された特設ステージに加え、5月3日(土・祝)13:30〜放送予定の特別番組「ひるじげドンDEJIMA博SP」でも、イベントの魅力を生放送で広く県内に発信します。

5月5日お笑いステージに出演「宮川大輔」

5月3日お笑いステージに出演「見取り図」

5月3日お笑いステージに出演「真空ジェシカ」

■街全体を楽しめるGWイベント!家族で一日中楽しめるDEJIMA博と主催イベント

2025年のDEJIMA博は、市内各所で開催されるイベントと連携し、街全体の賑わいを創出します。

【NIBがGW期間中に市内各所で展開するイベント】

・DEJIMA博「ひるじげグルメ祭」(長崎水辺の森公園、NIB主催)

・DEJIMA博「こどもジョブチャレンジ in 長崎」(出島メッセ長崎、NIB主催)

・デジマルシェGW(アミュプラザ長崎かもめ広場、NIB主催)

・トミカ博 in NAGASAKI(出島メッセ長崎、NIB主催)

・金曜ロードショーとジブリ展【長崎展】(長崎県美術館、NIB共催)

加えて、分散来場を促すことで、過度な混雑を避けるとともに、観光MaaSアプリや市内の交通事業者と共同し、長崎市の「交流の産業化」に貢献します。

■親子で学べるお仕事体験「こどもジョブチャレンジ in 長崎」とキッズパーク

DEJIMA博開催期間中、「こどもジョブチャレンジ in 長崎」と題し、未就学児から小学生を対象とした「おしごと体験企画」を出島メッセ長崎で開催します。

NIBアナウンサー体験やドローン体験、警察・消防車両での職業体験など、家族で地元の休日を楽しむ機会を提供するとともに、子どもたちが地域で働く魅力を発見・再発見する契機をつくります。

また、同会場2Fには子どもが思いっきり遊べる「キッズパーク」を併設し、一日中遊び、学べる環境を整えます。

加えて、期間中は長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」と連携し、長崎市の子ども・子育て情報の発信ブースを展開。

地域ぐるみで子どもたちを育む機会を創出します。

出島メッセ長崎で開催「こどもジョブチャレンジ in 長崎」

長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」と連携

■DEJIMA博とは

長崎市の「長崎創生プロジェクト」第1号に認定され、2024年で10年目を迎えた「DEJIMA博」。

長崎の街の変化の中で、交流人口・関係人口の創出という観点から、地域に貢献し続けています。

【人気芸人も出演!「ひるじげドンDEJIMA博SP」】

・放送日:2025年5月3日(土・祝)

・時間 :13:30〜15:25

・出演 :ダイノジ大地洋輔・石本愛・田中明日実・

小林勇大(NIBアナウンサー)ほか

・内容 :DEJIMA博会場から生中継し、全国の選りすぐりグルメや

イベントコンテンツの魅力を余すところなく届けます。

