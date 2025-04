¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Ï±§¼£Àî¤¬°ìË¾¡ªÁÆÈÔ¤­¶¾Çþ¤ÈÎ¤»³ÎÁÍý¤ÎÅ¹¡ÖÃãÅÆÎ¤¡×

京都スタッフは、粗挽き蕎麦と里山料理の店「茶兎里」を2025年4月1日にオープンしました。

粗挽き蕎麦と里山料理の店「茶兎里」

宇治川が一望でき、大型バスのランチなども対応可能な、景観抜群のレストランです。

※3月25日よりプレオープン。

■店舗の特徴

*四季を感じられる宇治川のほとりの店舗

全面ガラス張りの開放的な空間、カウンターからは宇治川が一望でき、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、宇治の四季折々を感じることができ、里山の風景とマッチした里山料理と粗挽き蕎麦を提供します。

カウンターは8席、フロア席は12席、宇治川に面した半個室は8席と、団体用に宇治川に面したお座敷(テーブル、椅子OK)20席があるので、大きな会合やバスツアーのランチなども可能です。

*石臼引きの粗挽き蕎麦

滋賀県竜王町で収穫される蕎麦の実「竜王の里」を使った石臼引き蕎麦となっており、粗挽き蕎麦は風味の強い少し太めの蕎麦に仕立ててあります。

一方、茶蕎麦は宇治のお茶の葉を贅沢に使用した喉ごしの良い細めの蕎麦になっています。

かえし醤油や、だし汁には化学調味料、食品添加物は一切使用しておりませんので、安心安全かつ風味豊かな蕎麦を味わうことができます。

*世界遺産もある景勝地

JR宇治駅から徒歩17分、老舗旅館「花やしき浮舟園」に隣接している本店は源氏物語の舞台である宇治の真ん中にあり、世界遺産である「平等院鳳凰堂」や歴史ロマン溢れる社寺、天ケ瀬ダムや宇治田原の茶畑など、観光スポットとしても京都有数の場所にあります。

宇治茶、鵜飼、源氏物語ミュージアムなど、食事のあとには歩いて散策できる場所に情緒あふれるコンテンツが満載となっています。

■メニュー 一部抜粋

せいろ蕎麦 1,000円

山芋とろろせいろ蕎麦 1,480円

地鶏せいろ蕎麦 1,860円

天麩羅せいろ蕎麦 1,860円

つゆ掛け粗挽き蕎麦 1,000円

餡かけ生姜蕎麦 1,200円

九条葱と揚げカレー蕎麦 1,280円

牛肉カレー蕎麦 1,480円

生湯葉と九条葱の蕎麦 1,280円

鰊旨煮蕎麦 1,480円

茶兎里御膳 3,800円

◇前菜盛り ◇天麩羅 ◇とろろ芋 ◇握り鮨 ◇せいろ蕎麦

◇地鶏の季節鍋 ◇京漬物 ◇蕎麦掻善哉 ◇宇治緑茶付き

里山弁当

◇季節の前菜 ◇天麩羅 ◇緯線ちらし寿司

◇京漬物 ◇甘味物 ◇宇治緑茶付き

■店舗概要

店舗名 :茶兎里

開店日 :2025年4月1日

所在地 :〒611-0021 京都府宇治市宇治塔川20-21 「花やしき浮舟園」隣接

アクセス:JR奈良線「宇治」駅から徒歩約17分/京阪宇治線「宇治」駅から徒歩約15分

▼お車でお越しの場合

・大阪・中国方面より

名神高速大山崎JCTから京滋バイパス経由、宇治西ICより約15分

・関東・北陸方面より

名神高速瀬田東インターから京滋バイパス経由、宇治東インターより約5分

営業時間:3月〜11月 10:30〜17:00

12月〜2月 10:30〜16:00

定休日 :水曜日(その他不定休あり)

席数 :約48席

駐車場 :有り(無料)

大型バス:有料駐車場有り 徒歩3分

その他 :遊覧船乗り場まで徒歩2分

大型バス駐車場(有料)から徒歩3分

