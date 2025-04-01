¥É¥ëÎ¥¤ì¤Î¸«Êý¤Ï¡Ö¸ØÄ¥¡×¤È¤Î»ØÅ¦¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡³Æ¹ñ¤ÎÃæ¶ä¤¬¶â½àÈ÷¤òÀÑ¤ßÁý¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥ëÎ¥¤ì¤Î°ì´Ä¤È¤Ë¸«Êý¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡Ö¤½¤Î¸«Êý¤Ï¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬¥É¥ë¤òÅê¤²Çä¤Ã¤Æ¶â¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÊýË¡¤Ç¥É¥ë¤È¤Î¶¯¤¤·Ò¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ÈÏ¤Ê¹ñ±ÄÉôÌç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥É¥ë¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¿·¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯Âè£³»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÍ¶ä¹Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³°²ß·ú¤ÆºÄ·ô¤Î£¹£³¡ó¤¬¥É¥ë·ú¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¶ä¤Î¼çÍ×¤Ê¶â¹ØÆþ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÍ§¹¥Åª¤Ç¥É¥ë¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡150.14¡¡EUR/USD¡¡1.0814¡¡GBP/USD¡¡1.2911
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡Æ±¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬¥É¥ë¤òÅê¤²Çä¤Ã¤Æ¶â¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÊýË¡¤Ç¥É¥ë¤È¤Î¶¯¤¤·Ò¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ÈÏ¤Ê¹ñ±ÄÉôÌç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥É¥ë¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¿·¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯Âè£³»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÍ¶ä¹Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³°²ß·ú¤ÆºÄ·ô¤Î£¹£³¡ó¤¬¥É¥ë·ú¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¶ä¤Î¼çÍ×¤Ê¶â¹ØÆþ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÍ§¹¥Åª¤Ç¥É¥ë¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡150.14¡¡EUR/USD¡¡1.0814¡¡GBP/USD¡¡1.2911
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ