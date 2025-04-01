ÊÆÊóÆ»´±¡Ö¥³¥á¤Ë700¡ó´ØÀÇ¡×¤ÈÆüËÜ¤òºÆ¤ÓÈãÈ½¡¡Áê¸ß´ØÀÇÈ¯Æ°¤Ï4·î2ÆüÍ½Äê
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬2Æü¤Ë¤âÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±
¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤ÊËÇ°×´·¹Ô¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤ÏÆýÀ½ÉÊ¤Ë50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤Ï¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï3·î31Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤äEU¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍø±×¤òÃ¥¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¤³¤½Áê¸ß¼çµÁ¤Î»þÂå¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬Îò»ËÅª¤ÊÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹»þ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï3·î11Æü¤Ë¤â¥³¥á¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÄ¥¤¹¤ë700¡ó¤È¤¤¤¦ÀÇÎ¨¤Îº¬µò¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ¢Æþ¤¹¤ë¥³¥á¤Ë°ìÄê¤ÎÌµ´ØÀÇÏÈ¤òÀß¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê341±ß¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ³Î¤µ¤ò·ç¤¯¼çÄ¥¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï4·î2Æü¤ËËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥á¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±
¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤ÊËÇ°×´·¹Ô¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤ÏÆýÀ½ÉÊ¤Ë50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤Ï¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï3·î31Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤äEU¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍø±×¤òÃ¥¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï3·î11Æü¤Ë¤â¥³¥á¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÄ¥¤¹¤ë700¡ó¤È¤¤¤¦ÀÇÎ¨¤Îº¬µò¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ¢Æþ¤¹¤ë¥³¥á¤Ë°ìÄê¤ÎÌµ´ØÀÇÏÈ¤òÀß¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê341±ß¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ³Î¤µ¤ò·ç¤¯¼çÄ¥¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï4·î2Æü¤ËËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥á¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£