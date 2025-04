Ë§½æ¤Ê¥­¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¹­¤¬¤ë¡ªÇµ¤¬Èþ ¥­¥ã¥é¥á¥ë¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó

『乃が美』は、2025年4月1日(火)より、国内『乃が美』店舗にて、キャラメル「生」食パンを数量限定で販売中です。

乃が美 キャラメル「生」食パン

販売価格:ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

販売期間:2025年4月1日(火)〜

※数量限定のため、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

※取扱についての詳細は各店舗へお問い合わせください。

なお、数量限定のため、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

<乃が美の「生」食パンと、こだわりのキャラメルチョコが出会った奇跡>

乃が美自慢の「生」食パンは、耳までやわらかく、しっとりとした口どけが特徴。

その生地に、キャラメルチョコをたっぷり贅沢に練り込み、丁寧に焼き上げています。

口に入れた瞬間、芳醇なキャラメルの香りが広がり、幸福感に包まれます。

<おすすめの食べ方>

まずはそのまま:「生」食パンの柔らかさとキャラメルチョコ本来の甘さと香りを存分に味わってください。

軽くトースト:パンの耳にキャラメルチョコがじゅわっと染み込み、トーストすれば香ばしく、カリッとした食感が楽しめます。

