¹â¤¤ÀÜ¿¨Îä´¶¤È»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤â¡ªMEGA COOUV¡Ö¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼ ¡×

MEGA COOUV「アームカバー 」

広田ゴルフは、“従来生地にコラーゲンの配合に成功した”同ブランドの一部モデル商品を2025年3月25日(火)から広田ゴルフ公式オンラインショップ、取り扱いショップにて販売中。

機能性ウェアは、生地が薄いのに高い接触冷感と紫外線カット率を誇ります。

ゴルフだけでなく、サイクリング、マラソン、テニス、フィッシング、トレッキング、ウォーキングなどゴルフ以外の様々なスポーツで活躍シーンが望めます。

■「MEGA COOUV 夏の雪」とは

2010年から展開を開始。

「新しい日焼け対策の時代」をコンセプトに、暑さを我慢しながら日焼け対策をするという従来の概念を打ち破り、高い接触冷感と紫外線カット効果が特徴の機能性ウェアブランドです。

商品特長

【涼やかな着心地】

生地が薄いのにも関わらず高い接触冷感(0.326)を誇り、また生地が薄く通気性がよいため体の熱を素早く放出することにより、より涼しく感じることができ【暑い日でも脱ぎたくならない】をコンセプトに開発した機能性ウェアです。

【高い紫外線カット率】

生地が薄いのにもかかわらず高い紫外線カット率を誇ります。

紫外線先進国のオーストラリアでも検査を行いUV-A波及びUV-B波の紫外線透過率は0.001%(ブラック生地)、黒より紫外線を通しやすい白い生地でも紫外線遮断率99.8%。

(日本国内検査機関 QTEC)

紫外線が厳しい日でも日焼けを気にせずに安心して外でアクティブに活動ができます。

【4Wayのスーパーストレッチ機能】

もともとゴルフの機能性ウェアとして登場した「MEGA COOUV 夏の雪」シリーズは、高い接触冷感を誇り、また、スイング時のツッパリ感などを感じることなく優しくフィットするように設計されました。

この「4Wayスーパーストレッチ機能」はあらゆる動きに対応ができ、ゴルフ以外のスポーツでもパフォーマンス発揮ができます。

【コラーゲン配合】

従来生地にコラーゲンを配合することに成功、2025年より一部のモデルとカラーで販売を開始します。

従来のひんやりと冷たく、しっかりと紫外線を防ぐ機能に加え、皮膚の構成成分でもあるコラーゲンを配合することにより肌への刺激を抑え、敏感肌の人にも身に着けやすい仕様になりました。

また、コラーゲンは水分を保持する能力が高いため、肌を乾燥から守る役割が期待できます。

コラーゲンは加齢とともに減少していくため、コラーゲンを含む製品はエイジングケアや美肌を目指し目的で使用されることが多く、肌のハリや弾力をサポートすると考えられます。

(コラーゲン有無検査 国際検査機関 SGS)

■商品情報

◎アームカバー UV-M501シリーズ (コラーゲン配合 UV-C-M501シリーズ)

価格 : 2,310円〜2,750円

サイズ: フリー

カラー: ホワイト無地/コラーゲン ホワイト無地/

ブラック無地/コラーゲン ブラック無地

◎アームカバー UV-F502シリーズ(コラーゲン配合 UV-C-F502シリーズ)

価格 : 2,750円〜3,300円

サイズ: フリー

カラー: ホワイト/ピンク/ブラック/フクシャ/ラベンダー/グレー/

アイスブルー/ミントグリーン/ホワイト(ローズ柄入り)/

ホワイト柄入り/ブラック柄入り/アイスブルー柄入り/グレー柄入り/

コラーゲン ホワイト/コラーゲン ブラック/コラーゲン グレー

◎ずれないショールアームカバー UV-F506シリーズ(コラーゲン配合 UV-C-F506シリーズ)

価格 : 2,970円〜3,300円

サイズ: M/L/XL

カラー: ホワイト/グレイ/ラベンダー/ブラック/ピンク/ディープブルー/

アイスブルー/ミントグリーン/さくらピンク/ベージュ/

コラーゲンホワイト/コラーゲン ブラック/コラーゲン グレイ

※XLサイズはホワイト/ブラック/グレイ (コラーゲン配合モデル含む)

「MEGA COOUV 夏の雪」UV-F506シリーズ ずれないアームカバー

◎トレンカ UV-F602シリーズ(コラーゲン配合 UV-C-F602シリーズ)

価格 : 6,600円〜7,150円

サイズ: XS/S/M/L/XL

※本商品はWOMEN商品です

カラー: ネイビー/ブラック/ホワイト/グレイ/フクシャ/

ベージュ/コラーゲン ブラック

【全商品共通】

シリーズ名: MEGA COOUV

素材製法 : メガマイクロファイバーナイロン スパンデックス

販売場所 : 広田ゴルフ公式オンライン/取り扱いショップ

※価格はすべて消費税を含んでいます。

