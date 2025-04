´ØÀ¾¥°¥ë¥á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡ªÂçºå¡¦´ØÀ¾¥Õ¥§¥¢

JR東海リテイリング・プラスは、2025年4月1日(火)より、大阪・関西のグルメを楽しめる「めっちゃええやん!大阪・関西フェア」を開催中☆

めっちゃええやん!大阪・関西フェア

【開催期間】

2025年4月1日(火)〜2025年4月21日(月)

【開催場所】

東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ&ギフト」「デリカステーション」等

※一部取扱いのない商品がある店舗もあります。

※オンラインショップ「SANCHI COLOR」でも連動し、大阪・関西の商品を取扱います。

JR東海リテイリング・プラスは、2025年4月1日(火)より、大阪・関西のグルメを楽しめる「めっちゃええやん!大阪・関西フェア」を開催中です。

大阪のご当地グルメが一度に味わえる駅弁「なにわ満載」がフェアと同時にリニューアルするほか、同社オリジナルおにぎり「米サンド(まいさんど)」に大阪名物である「たこ焼き」を挟んだユニークな商品が登場するなど、身近な駅で大阪・関西をグルメで感じられる商品をラインナップ!

さらに、普段駅弁を販売していない店舗でも駅弁を楽しめるよう4月4日(金)1日限定で、関西の人気駅弁を3種取り扱います。

身近な駅で「大阪・関西」のめっちゃええやん!を楽しめます。

【展開商品数】

44アイテム ※オンラインショップおよび各エリアのみ取扱いアイテムを除く

関西エリアで販売されている駅弁がいまだけ買える

関西エリアで販売しているご当地メニューを詰め込んだ「なにわ満載」がさらにバラエティ豊かにリニューアルするほか、駅弁を普段販売していないお店でも1日限定で駅弁を販売します。

[関西エリア限定の駅弁!「なにわ満載」がリニューアル!]

東京・品川・新横浜・名古屋駅でもフェア期間限定登場!

なにわ満載

なにわ満載 1,300円

蓮根串カツを追加し、よりバラエティ豊かにリニューアル!

たこ焼き、牛肉と蓮根の串カツ、紅生姜の天ぷら、かやくご飯など、なにわ(大阪)らしいご当地メニューを盛り込んだご当地弁当です。

[1日限定!関西の人気駅弁が限定販売!]

※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙1にて記載

近江牛めしと松阪牛焦がしハンバーグ弁当

近江牛めしと松阪牛焦がしハンバーグ弁当 1,480円

柔らかくジューシーな高級ブランド牛を使用した贅沢な詰め合わせです。

大阪焼肉御膳〜太閤〜

大阪焼肉御膳〜太閤〜 1,350円

大阪を代表するたこ焼き、やきそば、串カツに焼肉をまとめたお弁当です。

神戸ビーフすき焼き弁当

神戸ビーフすき焼き弁当 1,580円

神戸ワインを使用し、丁寧に調理した神戸牛を、風味あふれる野菜などと共に盛り付けた、神戸らしい逸品です。

関西グルメを「おにぎり」・「サンドイッチ」で味わう

大阪名物を挟みボリューム満点のユニークな「米サンド(まいさんど)」をはじめ、京都府産の「九条ネギ」を使用したサンドイッチ、関西でなじみのある「アラ!」の海苔佃煮を使用したオリジナル商品が登場!

関西グルメを「おにぎり」・「サンドイッチ」で味わう!-1

関西グルメを「おにぎり」・「サンドイッチ」で味わう!-2

(1)メンチカツミックスサンド(九条ネギ入りメンチカツ使用) 380円

京都府産の九条ネギ入りのメンチカツとたまごサンドの組み合わせ。

葱と相性の良いだし感のあるソースを合わせ和風の味わいにしました。

(2)米サンド(たこやき風) 358円

大阪名物のタコ焼きをそのまま1個トッピングしました。

(3)米サンド(モダン焼風) 335円

大阪名物モダン焼を挟んだ米サンドです。

焼きそば、紅しょうが、キャベツを入れて焼き上げたボリューム感のある一品です。

(4)手巻おにぎり(アラ!)海苔佃煮使用 190円

ブンセンののり佃煮「アラ!」を使用した手巻おにぎりです。

(5)おむすび(かやくごはん) 150円

鶏もも、椎茸、人参、ささがきゴボウ、刻み上げが入ったかやくごはんです。

3種の出汁(カツオ、昆布、あごだし)が効いた具材たっぷりなおにぎりに仕上げています。

(6)茶巾風寿司(海老入り) 185円

ちらし寿司とエビを薄く焼いた玉子で包んで茶巾寿司風にしました。

(7)大阪寿司風セット 545円

太巻、押しずし、伊達巻をセットにした大阪風寿司セットです。

(8)柚子香る春菊のはんなりご飯 190円

柚子が香る春らしい京風のおにぎりです。

(9)ガーリックチキン弁当(大阪ステーキソース使用) 550円

大阪で作った醤油をベースにした「大阪ステーキソース」を使用したガーリックチキン弁当です。

関西にちなんだ商品を多数ラインナップ! ※商品は一例となります。

関西にちなんだ商品を多数ラインナップ!-1

関西にちなんだ商品を多数ラインナップ!-2

関西にちなんだ商品を多数ラインナップ!-3

関西にちなんだ商品を多数ラインナップ!-4

(1)ポテトスティック ウメダチーズラボ 248円

贅沢に4種のチーズにはちみつをブレンドし、カリッと仕上げていて、一度食べたらやめられない美味しさです。

カリッと甘じょっぱい人気商品です。

(2)鴬ボール 宇治抹茶 226円

あまから風味の鴬ボールに宇治抹茶をまぶしました。

鴬ボールの甘じょっぱさが宇治抹茶のほのかな渋味・苦味を引き立てます!

(3)和歌山温州みかんグミ 149円

みかんらしい豊かな酸味が効いた甘美な味わいの果汁ジュレを、グミの中に閉じ込めました。

グミをやわらかく仕上げることで、より果汁感を楽しめる一品に。

1袋にラブレ乳酸菌を24億個配合し、健康もプラス。

(4)ほろにが抹茶らて 183円

抹茶の苦みにこだわり、無香料で程よい「ほろにが」を追求しました。

宇治抹茶100%、生乳30%使用。

(5)クロワッサン鯛焼き 祇園辻利 宇治抹茶 278円

祇園辻利の石臼挽き宇治抹茶を使用した甘さ控えめで調和がとれた上品なクリームです。

(6)こだわり珈琲店のコーヒーレーズンバターサンド 322円

丸福のオリジナルコーヒーをクッキーの生地とレーズンバターに練り込んだ大人のレーズンサンド。

レーズンバターは北海道産のバター、クッキーには北海道産の小麦粉を使用しています。

※4/8発売

(7)生クリームぱんだ(みかん) 270円

和歌山県産のみかんのペーストを生クリームに使用。

もっちりふわふわのパンで包んだ絶品パンを是非ご賞味ください。

(8)森半監修 宇治抹茶のどら焼き 2個入り 129円

森半の宇治抹茶を練り込んだ生地で、北海道十勝産小豆の粒あんと森半の宇治抹茶のクリームをはさみました。

生地にも抹茶を練り込むことで、どこを食べても宇治抹茶の味わいが楽しめます。

(9)森半監修 宇治抹茶のしふぉん 133円

森半の宇治抹茶を練り込んだ、ふんわりとした別立てシフォンケーキに、ミルクホイップクリームを入れました。

洋菓子とも相性の良い宇治抹茶の味わいをシフォンケーキで楽しめます。

※4/12〜 期間限定販売

(10)ランチパック(ぼっかけ焼そば) 172円

兵庫県神戸市の名物「ぼっかけ焼そば」をイメージした牛すじとこんにゃく入りの甘辛い焼そばをサンドしました。

(11)肉吸い 千とせ 378円

大阪難波の名店・千とせ監修のもと、シンプルな出汁に牛肉をたっぷりと入れた商品です。

スタンドパウチで、レンジで温めてそのままお召し上がりいただけます。

(12)千とせ本店監修 味付けうずらたまご 270円 ※フェア期間特別価格

「千とせ玉子かけごはん醤油」を使用。

かつお醤油味で、クセになる美味しさです。

食べ出したら止まらない!

(13)みっくちゅじゅーちゅ 500ml 183円

5種類の果実とミルクがとけあう、まろやかな口あたりの乳性飲料です。

(14)有田みかんのチューハイ 350ml 209円

搾り方の違う2種類のストレート果汁を使用し、優しい甘さにコクのある味わいのチューハイです。

(15)大阪ハイボール 紅しょうが 350ml 171円

紅しょうがのピリッとした味わいを感じられるドライサワーです。

(16)天下一品 京都濃厚鶏白湯 356円

京都の人気ラーメン店「天下一品」の味わいを再現した濃厚な鶏白湯ラーメンです。

しなやかで弾力のあるめんです。

(17)大阪ふくちぁん監修 ふくちぁんラーメン 321円

大阪で人気の老舗ラーメンチェーン店「大阪ふくちぁん」監修の商品です。

「大阪ライトとんこつ」とも呼ばれる、濃厚ながら後口スッキリな味わいを再現。

(18)ニュータッチ 大阪かすうどん 410円

大阪グルメの「かすうどん」!パッケージの通天閣が目印。

麺に国内産小麦100%使用。

国内産とろろ昆布を使用。

※4/8発売

(19)ニュータッチ 大阪ホルモンたれ焼そば 410円

地元大黒ソース製造の元祖通天閣謹製ホルモンたれを使った焼そば!もっちりとした弾力のある油揚げ麺。

パッケージの通天閣が目印です。

4:オンラインショップ「SANCHI COLOR」でも大阪・関西フェア!

奈良名産のお寿司や、京都の行列のできるラーメン店、本場大阪の専門店の味など、関西エリアのうまいものを集めました。

オンラインショップでは、他にも88商品用意しています。

オンラインショップ「SANCHICOLOR」でも大阪・関西フェア!

(1)柿の葉寿司 5種20個入(ゐざさ) 4,796円

大正10年に奈良・奥吉野で創業した「ゐざさ-中谷本舗-」。

こだわりの寿司シャリでつくる奈良名産「柿の葉寿司」を急速冷凍しました。

ネタは「焼さば」「炙りさけ」「金目鯛」「あなご」「えび」の5種類。

電子レンジでチンするだけの簡単調理。

(2)<一乗寺/珍遊> オリジナルラーメン鉢付 冷凍中華そば4食セット 8,350円

昭和二十五年創業、関西屈指のラーメン激戦区、行列のできる京都一乗寺ラーメン街道に本店を構える中華そば専門「珍遊」。

珍遊の中華そばとラーメン鉢がセットになった数量限定商品です。

(3)千房 美味一会グルメセット 10,800円

美味しい素材と独自の製法で焼き上げた千房プレミアムシリーズ「美味一会」を詰め合わせにしました。

(4)神戸牛すき焼・焼肉用 12,096円

有名な「神戸牛」の肩肉・肩ロース肉をすき焼・焼肉用にスライスしました。

見事なサシが入った濃厚な肉の旨みを堪能できます。

(5)和歌山県産 白桃ドリンクセット8本 5,022円

西日本一の桃出荷量を誇る和歌山の温暖な気候でおいしく育った白桃を使い、まろやかなとろみと深い味わいのドリンクに仕上げました。

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

※数に限りがある場合もあるので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

