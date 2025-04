ふじさき食彩テラスは、藤崎町内産「ふじ」を100%使用したシードル「藤咲(ふじさき)初恋(うれん)」をオンラインストアで数量限定販売します。

ふじさき食彩テラス「藤咲(ふじさき)初恋(うれん)」

◆品目 :果実酒(発泡性)(1)

◆原材料名 :りんご(青森県藤崎町産)

◆内容量 :750ml

◆アルコール分:6%

これはお酒です。

未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

ふじさき食彩テラスは、藤崎町内産「ふじ」を100%使用したシードル「藤咲(ふじさき)初恋(うれん)」をオンラインストアで数量限定販売。

りんご「ふじ」発祥の地である藤崎町の魅力を一層広めたいという想いから、ふじさき食彩テラス(が、CRAZY CIDER事業を展開するタグボートと共同で、藤崎町産「ふじ」を100%使用したシードル「藤咲初恋」を開発しました。

原料は同社が運営する農産物直売所ふじさき食彩テラスへりんごを出荷している町内の単一指定農園産「ふじ」を100%使用し、CRAZY CIDER独自の製法で、食前・食中酒として様々な料理に合うスッキリした味わいに仕上がっています。

また、りんご「ふじ」発祥の地 藤崎町を想像しながらより深く印象づけていただけるよう、ラベルには架空のキャラクター「藤咲(ふじさき)初恋(うれん)」を主人公にしたストーリーを展開することで、幅広い年齢層にふるきよき時代、ふるさとへの想い、初恋の思い出などを懐かしみながら楽しめるような仕立てにしました。

歓送迎、新生活、お祝い、お花見、BBQなどさまざまな用途で利用できます。

■ふじさき食彩テラス概要

所在地 : 〒038-1216 青森県南津軽郡藤崎町榊和田65-8

TEL : 0172-65-3660

FAX : 0172-65-3945

営業時間: 9:00〜18:00(12月〜2月は〜17:00)

定休日 : 8月13日 午後、12月30日 午後 および 12月31日〜1月4日

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 様々な料理に合うスッキリした味わい!ふじさき食彩テラス「藤咲(ふじさき)初恋(うれん)」 appeared first on Dtimes.