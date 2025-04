ファーウェイ・ジャパン(華為技術日本)は、スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT」シリーズのWeb向けCM動画に、木村拓哉を起用した。

4月1日にYouTubeで配信が始まった動画「PLAY IT ALL.」篇では、木村拓哉がフラッグシップモデル「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」を身に着けて、特徴などをアピール。日常生活だけではなく、登山、ランニング、ゴルフなどのアクティビティを楽しむ様子が描かれる。

――「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」の説明を受けて、実際に触れてみた感想は?

木村

(『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』を)はめた感覚はすごくカジュアルなんですが、中身が尋常じゃないくらいの情報処理能力といいますか……。ゴルフでいうとキャディさんだったり、自分自身の今感じているストレスや心拍数、今の自分の情緒すらも把握できる、フィジカルもメンタルも診てくれるドクターだったり。体を動かす時は、走った時間とか使った体力とか、もうちょっとこういうふうにしてみれば? とアドバイスをくれるコーチ兼トレーナーだったり。すごいね。ちょっとびっくりしています。

――撮影を終えての感想は?

木村

ゴルフ場の景色だったり、雲海が広がる標高何千メートルの山の上から見下ろした景色だったり、いろんな世界観を投影している(巨大LEDディスプレイの)前での撮影でした。ジョギングをするシーンでは、背景で流れる音楽を考えると、もっと(走る)ピッチが早い方がいいんじゃないですか? と提案したのは自分だったんですが、実際やってみたら大変でした(笑)。この時計の中に、僕の走った心拍数などの全てが残っていると思います。

サポートしてくれるもの(=『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』)を腕にはめていたので、問題なく走れました。おもしろい映像にはなっているのかなと思っているけど、出来上がってみないとわからないので、僕も早く完成したものを見てみたいです。楽しみです。