¤Ê¤Ç¤·¤³¡¡6Æü¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Ø»ÏÆ°¡¡2·î¤Ï4¡½1¤Î°µ¾¡¤â¡¢»Ø´ø´±¡Öº£²ó¤Ï°ã¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï31Æü¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¡Ê6Æü¡¢¥è¥É¥³¥¦¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçºåÉÜÆâ¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï10¿Í¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ãæ¿´¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ë½Å°µ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤Îý½¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤Ï¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤À¤Ã¤¿2·î¤Î¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹ÇÕ¤Ç¤âÂÐÀï¤·¡¢4¡½1¤Î°µ¾¡¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï¸ß¤¤¤Ë·ë¹½¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï°ã¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£