Ãæµï»á¡¡¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¡È2¿Í¤¤ê¡ÉÁÀ¤¦¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
¡¡¡þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Êó¹ð½ñ¸øÉ½
¡¡ÀË½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅöÆü¡¢Èï³²½÷À¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÃæµï»á¤¬Í¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÈÜÎô¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢Ãæµï»á¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¡Öº£ÈÕ¡¢¤´ÈÓ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼À¼¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö±£¤ì²ÈÅª¤Ê¡¢¤ªÅ¹¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅ¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¤ªÅ¹¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬Ë³¤·¤¯¡Ä¾Ð¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÏ¢Íí¡£¡Ö¡û¡û¡ÊÃÏÌ¾¡Ë¤Ç°û¤ß¤Þ¤¹¤«¡ª¤³¤Î´Ö¤Î¡×¤È¼«¿È½êÍ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¡£2ÆüÁ°¤ËÂç¿Í¿ô¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢½÷À¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡2¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î¿©»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢º£ÈÕ²Ë¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¹Ô¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£