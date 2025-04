Ë­¤«¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÉÙ»³¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¡ª¥È¥ó¥Ü°ûÎÁ¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥µ¥¤¥À¡¼¡×

トンボ飲料は、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をイメージした、公式ライセンス商品「ミャクミャクサイダー」を2025年4月1日(火)より順次販売。

トンボ飲料「ミャクミャクサイダー」

発売日 : 2025年4月1日より順次

内容量 : 240ml

賞味期限 : 製造より1年

希望小売価格: 税込 420円

取扱店 : 富山県いきいき物産株式会社

(富山県富山市新富町1-2-3 CiC 1F)

Cafe 小馬キラリ店

(富山県富山市西町5-1 TOYAMAキラリ内)

大阪府内 一部の高速SA

トンボ飲料は、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をイメージした、公式ライセンス商品「ミャクミャクサイダー」を2025年4月1日(火)より順次販売中です。

■「ミャクミャクサイダー」とは

大阪・関西万博のシンボルである公式キャラクター「ミャクミャク」をイメージした“真っ青”なサイダー。

約2年の歳月をかけて商品化を実現しました。

豊かで美味しい富山の水を生かし、美味しさを追求した商品です。

■大きな「ミャクミャク」が目を引くデザイン

通常のラベルシールではなく、容器にデザインを直接印刷した瓶を採用。

飲み終わった後も活用できます。

ミャクミャクサイダーとグラス

■お好みでアレンジを

フロートへのアレンジもおすすめです。

見た目も非常に華やか。

新しい楽しみ方を発見してみてください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豊かで美味しい富山の水を使用!トンボ飲料「ミャクミャクサイダー」 appeared first on Dtimes.