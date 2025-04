Team HOPE¤¬½Ã°å»Õ¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¤Î·ò¹¯ÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡ªÂè14²ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ú¥Ã¥È

Team HOPEは、東京ビッグサイトで開催する「第14回インターペット」に出展し、2025年4月4日(金)〜6日(日)の期間、獣医師による無料の健康相談会を開催します。

第14回インターペット

テーマ : 人とペットの豊かな暮らしフェア

主催 : 一般社団法人ペットフード協会、

一般社団法人日本ペット用品工業会、

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

日時 : 2025年4月3日(木)〜6日(日)10:00〜17:00

※Team HOPEブースは、4日〜6日のみ出展

会場 : 東京ビッグサイト東1-8ホール(東京都江東区有明3-11-1)

※Team HOPEブースは東4ホール M081

アクセス : りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩3分

入場チケット: イープラス・チケットぴあから事前購入できます。

先着販売中。

小学生以下とペットは入場無料。

人とペットの豊かな暮らしを提案する「インターペット」はペットに関する楽しい企画や新しい暮らしの情報提案、様々なショッピングが楽しめる日本最大級のペット産業見本市です。

昨年の来場者は67,000人を超え、2025年も多くの方の来場が予想されます。

関東圏を中心に多くの愛犬・愛猫家が集まるこのイベントで、Team HOPEの獣医師たちが無料の健康相談会を行います。

Team HOPEは、ペットの健康管理を推進する獣医師団体です。

言葉を話すことができないペットの病気を早期発見するためには、ご家族が普段からペットの健康状態を見守り、少しでも不安や異変を感じたらすぐに動物病院に相談することが大切です。

しかしながら、動物病院は「ペットが病気になってから行く場所」として、来院の敷居が高いと感じている方は少なくありません。

Team HOPEは「動物病院がいつでも気軽に相談でき、ペットの健康管理に不可欠な場所」であることを広く啓発するため、インターペットに出展します。

