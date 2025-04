歌手で俳優の木村拓哉が出演するHUAWEIの新WebCM「PLAY IT ALL.」篇が、きょう1日から公開された。多機能スマートウォッチ『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』を身につけた木村が、日常からアウトドアスポーツまで、あらゆるシーンでアクティブに躍動する姿が描かれている。『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』は、HUAWEIの「WATCH GT」シリーズの最新フラッグシップモデル。頑丈なサファイアガラスディスプレイやプレミアムな素材を採用し、ビジネスシーンからスポーツまで幅広く活躍する。特にゴルフ機能では、日本国内99%以上をカバーする2300以上のゴルフ場の3Dコースマップに対応し、グリーンの起伏や方向を確認できるコンパス機能も搭載。

また、高精度GPSとオフラインのカラーマップで現在地を把握しながら、心拍数や血中酸素レベルの測定も可能。フォーム分析機能や最大14日間のバッテリー持続時間など、健康管理とパフォーマンス向上をサポートする機能が充実している。CMでは、木村が登山やランニング、ゴルフといったアクティブなシーンで“PLAY IT ALL. 楽しみ尽くせ”のメッセージを体現。映像の中で、「自分を解き放て。この一瞬、一瞬に、可能性を見出しながら。何かを諦めるのではなく、何かを恐れるのではなく。胸を弾ませ、心を震わせ、溢れ出す気持ちを抑えることなく、今を躍動させろ。PLAY IT ALL.」と力強く語る。撮影は、スタジオ内に設置された幅10メートル、高さ4.5メートルの巨大なLEDディスプレイを背景に行われた。眼下に雲海を望む登山シーンでは厚手のマウンテンジャケットにバックパックを背負い、その直後の海岸沿いのランニングシーンではTシャツにハーフパンツ姿と、1日で世界中を旅するようなダイナミックな演出となった。木村の腕には常に『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』が寄り添い、アクティブなライフスタイルを象徴する存在となっていた。■木村拓哉へのインタビュー――『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』の説明を受けて、実際に触れてみた感想は?(『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』を)はめた感覚はすごくカジュアルなんですが、中身が尋常じゃないくらいの情報処理能力といいますか…。ゴルフでいうとキャディさんだったり、自分自身の今感じているストレスや心拍数、今の自分の情緒すらも把握できる、フィジカルもメンタルも診てくれるドクターだったり。体を動かす時は、走った時間とか使った体力とか、もうちょっとこういうふうにしてみれば?とアドバイスをくれるコーチ兼トレーナーだったり。すごいね。ちょっとびっくりしています。――撮影を終えての感想は?ゴルフ場の景色だったり、雲海が広がる標高何千メートルの山の上から見下ろした景色だったり、いろんな世界観を投影している(巨大LEDディスプレイの)前での撮影でした。ジョギングをするシーンでは、背景で流れる音楽を考えると、もっと(走る)ピッチが早い方がいいんじゃないですか?と提案したのは自分だったんですが、実際やってみたら大変でした(笑)。この時計の中に、僕の走った心拍数などの全てが残っていると思います。サポートしてくれるもの(=『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』)を腕にはめていたので、問題なく走れました。おもしろい映像にはなっているのかなと思っているけど、出来上がってみないとわからないので、僕も早く完成したものを見てみたいです。楽しみです。