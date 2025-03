¡ÖÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á»Ø¿Ë¡×(°Æ)¤Î°Õ¸«¸øÊç·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡ªÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ

日本損害保険協会では、第三者による代理店業務品質評価に関する制度運営の手引きとなる「代理店業務品質に関する評価指針」案等について意見募集を行いました(※1)ので、結果および結果を踏まえた対応を公表します。

これら意見を評価指針に反映した上で、2025年度からトライアル運用を開始します。

本格運用は2026年度を予定。

1. 意見公募の結果(概要)

「評価指針」案等に対して、64の法人・個人から247件の意見等が寄せられました。

