1²ó1Ê¬¤Ç´°·ë¤¹¤ëÇ¾¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ªÀçÂæÊüÁ÷¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¸þ¾å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°BTOC(¥Ó¡¼¥È¥Ã¥¯)¡×

仙台放送は、国立大学法人東北大学加齢医学研究所・川島隆太教授の監修を受けて開発した「運転技能向上トレーニングBTOC(ビートック)」が、神奈川県の「ME-BYO BRAND」に認定されました。

■「ME-BYO BRAND」認定商品

運転技能向上トレーニングBTOC(ビートック)

■商品の概要

「運転技能向上トレーニングBTOC」は、スマートフォンにダウンロードして使用する脳のトレーニング・アプリです。

1回1分で完結する脳のトレーニングゲームを3種類用意。

安全運転に欠かせない「素早く判断する力」「素早く危険に対応する力」「事前に危険に気づく力」を重点的に鍛えるよう設計。

企業・団体の「安全運転管理」や「健康経営」を含むヘルスケア領域における業務を支援します。

素早く判断する力を鍛える

素早く危険に気づく力を鍛える

事前に危険に気づく力を鍛える

トレーニング成果を偏差値で評価

■運転技能向上トレーニングBTOCとは

「運転技能向上トレーニングBTOC」は、東北大学加齢医学研究所・川島隆太教授の監修を受けて開発した脳のトレーニング用アプリ。

「運転技能」と「認知機能」と「感情状態」が向上することを実証(2019年発表の研究成果より)。

特許取得済み(特許6284171号)。

◆「ME-BYO BRAND」とは

優れた未病関連の商品・サービスを「ME-BYO BRAND」として神奈川県が認定することにより、未病産業の魅力を周知するとともに、産業化の牽引を図るものです。

◆審査の観点

「ME-BYO BRAND」は、未病産業を牽引するとともに、未病の見える化と介入に寄与する商品・サービスを認定するため、県民の健康に貢献する信頼性(有効性)と併せて県内共通の健康課題(認知症、フレイルなど)の解決を見据えた観点や、個人の未病改善の促進につながるものという観点(先進性、市場性、将来性)も重視しています。

