¡ÖÇë¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡×¤Ë¤«¤«¤ï¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤¬ÃÎ¤ì¤ë¡ªÇëÇîÊª´Û¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡½À½Å´¡¦À½¹Ý¡¢Â¤Á¥¡¢ÀÐÃº»º¶È¡½¡×

萩博物館では、世界遺産登録10周年記念企画展「明治日本の産業革命遺産―製鉄・製鋼、造船、石炭産業―」を開催中。

この世界遺産は8県11市に点在する23件の資産で構成され、山口県萩市の萩反射炉・恵美須ヶ鼻造船所跡・大板山たたら製鉄遺跡・松下村塾・萩城下町の5件が含まれています。

企画展では、「萩の世界遺産」にかかわる最新情報を、展示に合わせて新しく制作したマンガを交えながら紹介します。

1.会期 :令和7年3月15日(土)〜7月6日(日)

※休館日:令和7年6月11日(水)〜13日(金)

2.会場:萩博物館(山口県萩市堀内355)

3.開館時間:午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

4.観覧料:大人520円、高校・大学生310円、小・中学生100円

【団体割引】20名以上 20%引【障がい者割引】20%引

5.展示資料数:88点※実物のほか、複製・写真パネルなどを含めた合計の点数。

【初公開資料】井上勝が英国の恩師に贈った「逢坂山隧道竣工記念小箱」

【注目資料】高杉晋作が丙辰丸に乗って航海した際の日記「東帆録」ほか

6.特別講演会「ここまでわかった!萩の世界遺産」

日時:令和7年5月24日(土) 午後2時〜3時30分

講師:道迫真吾(同館総括学芸員)

会場:萩博物館 講座室

定員:100人 ※参加費無料、申し込み不要、先着順。

概要:企画展で紹介した世界遺産最新情報を、さらに詳しく解説します。

7.ギャラリートーク

日時 :令和7年4月12日(土)・6月21日(土)

時間 :各回午後2時〜午後2時45分

参加費:無料 ※申し込み不要、ただし展示観覧料は必要です。

概要 :学芸員が展示の見どころを解説します。

