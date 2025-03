¼«Âð¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¡ª¥Ï¥ë¥â¥Ë¥¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¥ì¥¹¥È¥é¥óÉ÷¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×

ハルモニアは、自宅での特別な日のディナーやおもてなしシーンにおすすめの25SS新作食器をメインに使用したおうちレストラン風テーブルコーディネートを提案します。

ハルモニアは、自宅での特別な日のディナーやおもてなしシーンにおすすめの25SS新作食器をメインに使用したおうちレストラン風テーブルコーディネートを提案。

■普段より少し贅沢な食事を用意して「おうちレストラン」を楽しんでみては

ちょっと手の込んだお料理を作ったり、話題のグルメをお取り寄せして、「おうちレストラン」を楽しんでみては。

「おうちレストラン」とは、少し贅沢なお取り寄せグルメやテイクアウトメニューを、自宅でレストラン風にセッティングして楽しむ食事。

コロナ禍以降、多くの飲食店や通販ショップがぴったりなメニューを提供しています。

自宅ならゆっくり気兼ねなく食事ができ、お店に行った気分で楽しめるので人気です。

おうちレストランを楽しむには、美味しい料理はもちろんのこと、テーブルコーディネートも欠かせません。

おしゃれな食器やカトラリーを揃え、クロスやプレイスマットを敷いて、キャンドルやお花を飾って。

いつもの食卓を少し華やかに整えれば、レストランに出かけたような特別な気分で過ごせます。

わざわざ高級な食器を用意しなくても、デザインを揃えたり、重ね使いや組み合わせを工夫すれば、十分レストラン風のテーブルコーディネートができます。

ハレの日やおもてなしだけでなく、何気ない日にも気軽に楽しめます。

■シック&モダンな大人のダイニングレストラン風テーブルコーディネート

25SS新作食器「ディアナ」シリーズのシックなダークブルーの食器と、ノーブルなホワイトカラーの「La Ceramica VBC casa」の食器を合わせた、上質感のあるダイニングレストラン風のテーブルコーディネート。

クラシカルなレリーフと重厚感のあるデザインが特徴のディアナ食器と、デザイン性の高い白の食器を合わせることで、クラシックモダンで洗練された雰囲気に。

キャンドルホルダーや花器などのインテリア小物も、食器と同じモダンなテイストの陶器製のアイテムで揃えています。

高さのあるケーキスタンドや特別感を演出するプレートハンドルを取り入れることで、コーディネートに動きが加わり、レストランのようなワンランク上の食卓に。

ゴールドのカトラリーやグラスをセレクトすれば、さらに高級感がアップします。

色味を抑えたシックモダンなテーブルに、ヴィンテージブルーの薔薇が落ち着きのある華やぎをもたらしてくれます。

■新作食器シリーズ「ディアナ」商品概要

種類 : プレートS/21cm、ディアナプレートL/26cm、

ディアナパスタプレート22cm、ボウル12.5cm、マグカップ

価格 : プレートS 1,540円、ディアナプレートL 2,090円、

ディアナパスタプレート2,090円、ボウル 1,320円、

マグカップ 1,650円 ※全て税込価格

カラー : 各種類グレー、ダークブルーの2色展開

素材 : 陶器

販売場所: ハルモニア web store

25SS新作食器「ディアナ」シリーズ

イタリア「La Ceramica VBC casa」の食器

