¾è¤ê´¹¤¨¸¡Æ¤¤Ï6³äÄ¶¡ªÀµÄ¾¥¹¥Þ¥Û¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡×

IoTコンサルティングは、スマホや格安SIMに関する情報を正直にお届けするメディア「正直スマホ」にて、メルカリモバイルに関する調査結果を発表しました。

正直スマホ「メルカリモバイルに関する調査結果」

IoTコンサルティングは、スマホや格安SIMに関する情報を正直にお届けするメディア「正直スマホ」にて、メルカリモバイルに関する調査結果を発表。

正直スマホではスマホの情報を取り扱っているという観点から、2025年3月4日に発表されたメルカリモバイルについて、アンケートを実施しました。

<アンケート結果>

調査結果 参照元: https://iot-consulting.co.jp/smartphone/mercarimobile-investigation

集計期間: 2025年3月11日〜2025年3月14日

対象 : インターネットアンケートの20代以下〜60代以上の男女391名

■メルカリモバイルに関するアンケート回答者

<性別>

男性:164名

女性:227名

<年齢>

20代以下:53名

30代 :146名

40代 :145名

50代 :39名

60代以上:8名

今回の調査では、男性164名、女性227名の合計391名の男女を対象とし、30代から40代の方を中心に回答結果を得られました。

■現在契約しているスマホキャリアは?

メルカリモバイルに関する意識調査1

大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル):221名

大手キャリアのサブブランド(ahamo・UQモバイル・povo・ワイモバイル・LINEMO):126名

格安SIM(mineo・IIJmio・日本通信SIMなど):40名

その他/わからない:4名

現在契約しているスマホキャリアを聞いたところ、回答者の半数以上である約56.5%が「大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル)」と回答しました。

ブランド力や通信品質の安定性などが引き続き重視されていると推測されます。

また、約32.2%は「大手キャリアのサブブランド(ahamo・UQモバイル・povo・ワイモバイル・LINEMO)」と回答しており、格安プランの需要に応える形で利用者が増加していることが伺えます。

■現在キャリアの乗り換えを検討していますか?

メルカリモバイルに関する意識調査2

検討している :106名

検討していない:204名

まだわからない:81名

現在キャリアの乗り換えを検討しているか聞いたところ、全体の半数以上である約52.2%が「検討していない」と回答しました。

現在のキャリアや料金プランに大きな不満を感じていない層や、複雑な手続きなどに抵抗を持ち、乗り換えを積極的に検討していない層が一定数存在すると考えられます。

■メルカリを利用していますか?

メルカリモバイルに関する意識調査3

週1回以上利用している(ヘビーユーザー) :48名

月1回程度利用している :87名

たまに使う(不定期) :134名

アカウントはあるがほとんど使っていない:85名

利用したことがない :37名

メルカリの利用について聞いたところ、「週1回以上利用している(ヘビーユーザー)」「月1回程度利用している」「たまに使う(不定期)」を合わせると、約68.8%がメルカリを利用しています。

「たまに使う(不定期)」が約34.3%と最も多い回答でした。

出品や購入が必要なタイミングに合わせて利用するなど、不定期にメルカリを活用するユーザーが多いと考えられます。

■メルカリモバイルを知っていますか?

メルカリモバイルに関する意識調査4

知らなかった/このアンケートで初めて知った:137名

名前は聞いたことがあるが詳しくは知らない :167名

だいたいの内容を知っている :84名

詳しく知っている :3名

メルカリモバイルをどの程度知っているか聞いたところ、「知らなかった/このアンケートで初めて知った」と「名前は聞いたことがあるが詳しくは知らない」を合わせて約77.7%の方が、メルカリモバイルを詳しくは理解していない状態といえます。

メルカリ自体は認知度や利用率が高いフリマアプリですが、「メルカリモバイル」に関しては利用者や認知度が十分に拡大していない可能性があります。

■ギガ売買についてどう感じますか?(複数選択可)

メルカリモバイルに関する意識調査5

興味はあるが仕組みがよくわからない :121名

何となく不安(売買トラブルなどが心配) :115名

どれくらい売れるか実際の相場が気になる:100名

興味がある・使ってみたい :86名

ギガを買う・売る手間をかけたくない :71名

特に何とも思わない :25名

最も多い回答が「興味はあるが仕組みがよくわからない」でした。

メルカリモバイル独自の仕組みに興味を持ちつつも、具体的なやり方やルール、料金の受け渡し・トラブル対策など詳細がわからず、一歩踏み出せない層が多いと考えられます。

一方で、「どれくらい売れるか実際の相場が気になる」「興味がある・使ってみたい」と回答する方もいるため、ギガ売買について興味がある層も一定数いることが伺えます。

■メルカリモバイルの料金についてどう思いますか?

メルカリモバイルに関する意識調査6

妥当だと思う :223名

安いと思う :104名

よくわからない:64名

メルカリモバイルの料金について聞いたところ、全体の約57%が「妥当だと思う」と回答しました。

大半のユーザーにとって、メルカリモバイルの料金設定は「高すぎず・安すぎず、納得感がある」水準と捉えられている可能性があります。

■メルカリモバイルの支払い方法についてどう思いますか?

メルカリモバイルに関する意識調査7

とても魅力的 :74名

やや魅力的 :181名

どちらともいえない :76名

あまり魅力を感じない:51名

全く魅力を感じない :9名

メルカリモバイルの支払い方法について聞いたところ、「とても魅力的」と「やや魅力的」と回答した人を合わせると約65.2%で、約3人に2人がポジティブな印象を持っています。

メルカリの売上金やポイントをそのまま通信費に充てられる仕組みは、家計管理や支払いの手間軽減などのメリットを感じやすいと考えられます。

※メルカリモバイルは、メルカリの売上金やポイントで通信費を支払うことができます。

■メルカリモバイルへ乗り換える可能性はありますか?

メルカリモバイルに関する意識調査8

今すぐにでも乗り換えたい :23名

半年以内に検討したい :54名

興味はあるが、今はわからない:222名

まったく検討しない :92名

メルカリモバイルへ乗り換えを検討するか聞いたところ、「今すぐにでも乗り換えたい」と「半年以内に検討したい」を合わせると約19.7%が乗り換えに対して前向きな考えを持っています。

通信費の節約やメルカリの売上金活用などのメリットをすでに感じている層が一定数存在し、比較的近い将来に乗り換えを検討していると考えられます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 乗り換え検討は6割超!正直スマホ「メルカリモバイルに関する調査結果」 appeared first on Dtimes.