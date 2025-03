MIXI¤ËInfinera¤òÆ³Æþ¡ªSTech I

STech Iは、MIXIの千葉県印西のデータセンターと東京都内のデータセンターとのDCI(データセンター相互接続)として、Infineraの伝送装置の導入を支援しました。

近年、データセンターの消費電力の増大と電気代高騰は環境負荷とコストの両面で社会課題となっています。

Infineraの伝送装置の導入は、高効率な伝送能力により通信回線の本数を削減し、消費電力の抑制とコスト削減に貢献します。

同社はInfinera G30の導入により、安定稼働やコスト削減など様々な導入効果を得られました。

■STech Iが評価された点

STech IのInfinera製品に関する提案・調整力に加え、約1か月という短期間でのデータセンター相互接続を実現した、技術サポート面における柔軟かつ迅速な課題対応力が、MIXIから高く評価されました。

■ソリューションの特徴と導入後の効果

MIXIでは、Infinera G30の導入により以下の効果を実感しています。

● 1波長 300Gbpsの広帯域伝送により、通信回線コストの圧縮も可能

● 直感的なモニタリング機能が優れており、運用に必要となる情報をGUI、CLIから把握が可能。

問題発生時の迅速な対応が可能となり、約60kmという遠方にある印西に障害対応に行く必要性が最小化

