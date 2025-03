価格とバッテリーが決め手！正直スマホ「iPhoneユーザーの求める 理想のスマホ像に関する調査結果」

IoTコンサルティングは、スマホや格安SIMに関する情報を正直にお届けするメディア「正直スマホ」で、iPhone 16eを含むiPhoneのユーザー満足度と購入意識に関する調査結果を発表しました。

IoTコンサルティングは、スマホや格安SIMに関する情報を正直にお届けするメディア「正直スマホ」で、iPhone 16eを含むiPhoneのユーザー満足度と購入意識に関する調査結果を発表。

正直スマホではスマホの情報を取り扱っているという観点から、現在使用しているiPhoneの満足度やiPhone 16eの購入意識について、アンケートを実施しました。

<アンケート結果>

調査結果 参照元 https://iot-consulting.co.jp/smartphone/iphone-purchasing-attitude-investigation

集計期間: 2025年3月11日〜2025年3月15日

対象 : インターネットアンケートの20代以下〜60代以上の男女496名

■iPhoneのユーザー満足度と購入意識に関するアンケート回答者

<性別>

男性:201名

女性:295名

<年齢>

20代以下:98名

30代 :195名

40代 :127名

50代 :53名

60代以上:23名

今回の調査では、男性201名、女性295名の合計496名の男女を対象とし、おもに30代〜40代の方を中心に回答結果を得られました。

■現在使用しているiPhoneのモデルは?

iPhoneのユーザー満足度と購入意識に関するアンケート1

iPhone 16e:8名

iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max:36名

iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max:78名

iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max:68名

iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max:82名

iPhone SE(第3世代):73名

上記以外:151名

現在使用しているiPhoneのモデルについて聞いたところ「iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max」と回答した人が約16.5%で最多でした。

発売からある程度経過したことで価格も落ち着き、ユーザー数が安定していると考えられます。

次に多かったのは「iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max」で約15.7%。

最新のiPhone 16シリーズに比べると型落ちモデルであるため、コストパフォーマンス重視で購入している層も一定数いると考えられます。

「iPhone 16e」と回答したのは1.6%という結果でした。

まだ発売直後・新モデルであることを考慮すると、早期に手に入れたユーザーの存在を示すといえます。

今後の普及度合いに注目が集まります。

■現在使用しているiPhoneの満足度は?

iPhoneのユーザー満足度と購入意識に関するアンケート2

非常に満足 :146名

やや満足 :269名

どちらともいえない:52名

やや不満 :28名

非常に不満 :1名

現在使用しているiPhoneの満足度について聞いたところ、「非常に満足」と「やや満足」を合わせて約83.7%が満足している結果でした。

Appleのブランド力やiPhoneの性能・使い勝手の良さが評価されていると考えられます。

■次に買い替えるならどのiPhoneを検討する?

iPhoneのユーザー満足度と購入意識に関するアンケート3

iPhone 16e:78名

iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max:128名

iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max:24名

iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max:7名

iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max:8名

iPhone SE(第3世代):29名

現在のiPhoneを使い続ける(買い替え予定なし):86名

新しく発売されるiPhone 17(仮)など最新モデルを待つ:66名

まだわからない:70名

次に買い替えるとしたらどのiPhoneを選ぶか聞いたところ、「iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max」が最多で約25.8%、「iPhone 16e」と回答した人は約15.7%でした。

現行最新シリーズへの期待度が高いことがわかります。

iPhone 15やiPhone 14以前、またはiPhone SE(第3世代)を検討する層は、「価格が下がっている」「サイズやホームボタンなど独特の操作性を好む」「最新モデルほどのスペックは必要ない」などの理由から、コストパフォーマンスを重視している可能性があります。

■次に買い替えを検討するiPhoneを選んだ理由(複数回答可)

iPhoneのユーザー満足度と購入意識に関するアンケート4

価格/コスパが良いと思う:141名

長く使えるモデルが欲しい:126名

カメラ性能に魅力を感じる:106名

デザイン/カラーが好き:103名

最新チップや高性能を求めている:96名

画面サイズ/操作性のバランスが良い:89名

特に理由はない/なんとなく:86名

周囲の評判が良い:36名

Apple Intelligenceなどの新機能を使いたい:31名

その他:24名

次に買い替えを検討するiPhoneを選んだ理由を聞いたところ、「価格/コスパが良いと思う」と回答した人が最多で約28.4%でした。

新型iPhoneのラインナップが増える中で、価格とのバランスを重視しているユーザーが多いことが伺えます。

iPhone 16eなど比較的安価なモデルへの関心とも関連がありそうです。

「長く使えるモデルが欲しい」と回答した人は約25.4%いることから、長期使用を前提に機種選びをするユーザーが多いと言えます。

■iPhone 16eの印象は?(複数回答可)

iPhoneのユーザー満足度と購入意識に関するアンケート5

価格が高いと感じる:265名

とくに興味がない/わからない:90名

型落ちのiPhone SE(第3世代)やiPhone 15のほうがお得に感じる:84名

iPhone SEシリーズと同様の「廉価版」イメージがある:63名

iPhone 16のほうが良いと思う:61名

スペックと価格が見合っていると思う:47名

スペックがiPhone 16に近く魅力的だと思う:46名

その他:4名

iPhone 16eの印象を聞いたところ、約53.4%が「価格が高いと感じる」と回答しました。

廉価モデルとしてのイメージを期待していた層も多いなか、実際の価格設定とのギャップが大きい可能性が伺えます。

「型落ちのiPhone SE(第3世代)やiPhone 15のほうがお得に感じる」と回答したのは約16.9%です。

発売から時間が経ち価格が落ち着いた機種を選ぶほうがコスパが良いと考えるユーザーが少なくありません。

iPhone 16eが期待ほど「廉価版」にはなっていないとの認識があると考えられます。

■iPhoneを選ぶポイントは?(複数回答可)

iPhoneのユーザー満足度と購入意識に関するアンケート6

価格・コスパ:302名

バッテリー持ち・充電速度:262名

デザイン・カラー・サイズ感:210名

カメラ性能・画質:184名

処理性能・チップのスペック:126名

ブランド(Apple)への信頼感:96名

アクセサリや周辺機器との互換性:35名

Apple Intelligenceなどの新機能:30名

iPhoneを選ぶポイントについて聞いたところ、「価格・コスパ」が最多の約60.9%でした。

スマホ全体の価格が上昇傾向にある中、コストパフォーマンスを最優先するユーザーが多いことがわかります。

今後はミドルレンジや廉価版モデルに対するニーズがさらに高まる可能性があります。

「バッテリー持ち・充電速度」と回答した人は全体の半数以上いることから、急速充電や省電力設計などへの関心が高いとも考えられます。

