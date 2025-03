福建省 武夷山産の希少な高級紅茶！A.S.F.OUTDOOR／霖本真「大紅袍 ダァホンバオ」

雲鶴堂は、今回、同社アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」と飲料ブランド「霖本真」から「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施した希少な高級紅茶『大紅袍 ダァホンバオ』を同社オンラインストア、Amazonにて販売開始しました。

A.S.F.OUTDOOR/霖本真「大紅袍 ダァホンバオ」

価格 :30g…2,530円(税込)/60g…4,730円(税込)

30g箱サイズ:縦5.5cm×横10cm×奥行9cm

60g箱サイズ:縦6.5cm×横17cm×奥行10cm

容量 :30g/60g

原材料 :紅茶

販売場所 :雲鶴堂公式ストア、Amazon

また、それに伴い4月中頃わくたんにて『大紅袍 ダァホンバオ』とチタン製コーヒードリッパー&茶こし付き二層マグセット『茶琲』のお得なセット販売を予定しています。

オールスタッキングでコーヒーもお茶も!二層式チタン製マグセット『茶琲 -CHAHI-』

中国 福建省でも指折りの名産である大紅袍。

お茶の名産地かつ世界遺産でもある武夷山産の茶葉を使用し、香り豊かで味わい深いのが特徴。

自然豊かな山で育つため気候によって毎年味が変わる岩茶です。

輸出審査が厳しく、日本企業でも中国で加工・製品化することはほぼない希少な茶葉が同社ブランド「霖本真」から初登場。

歴史ある工場の職人が手作業で生み出した「霖本真」の『大紅袍 ダァホンバオ』は、無農薬・無添加製法。

輸出に関しては厳しい中国の検疫ならびに日本基準の厳格な食品検査を全てクリアしています。

「大紅袍」といえば元々は半発酵の青茶(烏龍茶)ですが、現地の職人が紅茶の技法である全発酵で作り直した独自の紅茶「大紅袍」となりました。

中国 福建省 茶畑

■商品の特徴 〜A.S.F.OUTDOOR×霖本真 『大紅袍 ダァホンバオ』〜

ストレートティーとして飲むのがおすすめ

日本人好みの食事にも合うスッキリとした味わいが特徴の紅茶です。

渋みがほとんど無くスッキリとした味わいですが、その中にもほのかな甘みのある繊細なテイスト。

食事はもちろん、お茶菓子にも合う万能さがあります。

おすすめの飲み方はストレート。

レモンやハチミツを混ぜても美味しく楽しめます。

ティータイムに

淹れる度に味わいが変わり、1回分の茶葉量で3杯楽しめます。

1杯目は茶葉の育った自然の味を感じられ、淹れる度に茶葉本来の味へと変わっていきます。

雄大な山と可愛らしい雲のバランスが絶妙なパッケージもまた魅力のひとつ。

表面には「霖本真」のロゴと、金色の筆線が大紅袍の産地である福建省武夷山を表しています。

30gと60g

パッケージ全体には『墨丸』くんのお友達の雲が散りばめられ、シンプルながら愛嬌のあるデザイン。

雄大ながら親しみやすさもあるデザインでギフトにも最適なパッケージデザインです。

※カフェインを含むお茶となります。

子供、妊婦、授乳中の方、カフェインに敏感な方はご注意ください。

※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。

※高温多湿を避け直射日光に当たらない場所で保管してください。

※自然物の為、収穫時期などにより味や色合いがかわることがあります。

※実際にお届けする商品のパッケージデザインが変更となる場合があります。

