µþÅÔ¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ë¡ªRinn Kyoto Gion Shinbashi

レアルは京都松原通りの一角に誕生するホテル「Rinn Kyoto Gion Shinbashi」を2025年5月22日にオープンをします。

Rinn Kyoto Gion Shinbashi

所在地 :京都府京都市東山区新橋通大和大路東入橋本町2丁目415番地1

アクセス :京阪本線「祇園四条駅」9番出口から徒歩約6分

総定員数 :84名

客室面積 :全39室 4階建 14〜26.2平米

客室タイプ:エコノミーツイン

エコノミークイーン

スタンダードツイン

スタンダードクイーン

バンクベッドルーム

同時に宿泊予約も受付を開始しました。

■Rinn Kyoto Gion Shinbashiについて

今回「Rinn Kyoto Gion Shinbashi」は、レアルが運営するホテルタイプ「Rinn」ブランドの19棟目として開業します。

Rinn Kyoto Gion Shinbashiは、伝統的なたたずまいのお茶屋や料亭、石畳の路地など、風情ある街並みが広がる祇園白川エリアより徒歩2分ほどの場所に位置しています。

宿名にもある「新橋通」は、石畳の小道や柳並木が美しい白川沿いへと続いており、祇園の中でも最も趣ある通りの一つとして知られ、重要伝統的建造物群保存地区にも指定されています。

■快適なホテルステイの提供

「Rinn Kyoto Gion Shinbashi」では、宿泊客がゆっくりと過ごせるように宿泊者専用のラウンジを設けています。

京都らしいインテリアを取り入れ、訪れる方に心地よい空間を提供します。

旅の計画を練ったり、ゆったりと読書を楽しんだり、観光の合間にホッと一息つける場所として利用できます。

また、客室だけではなく、ラウンジにもネスプレッソマシーンを導入し、厳選されたコーヒーを好きな時間に楽しめます。

京都らしさを感じられるラウンジで、特別なひとときを楽しめます。

ロビー イメージ

■祇園の魅力を身近に、気軽に楽しむホテル

全39室の客室はシンプルで快適なデザインで作られており、友人同士の旅行やソロトラベラーにもぴったりの、居心地の良いホテルです。

また、歴史と自然が織りなす絶好のロケーションにありながら、京阪本線「祇園四条駅」から徒歩約6分というアクセスの良さや観光の拠点としても非常に便利な立地が魅力の「Rinn Kyoto Gion Shinbashi」。

徒歩圏内には、八坂神社や花見小路通といった京都を代表する名所が点在し、四季折々の京都の魅力を存分に堪能することができます。

