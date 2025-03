ÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤Ë¥«¥ì¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÈÌ£Á¹¤ò²Ã¤¨¤¿±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡ª¥é¡¼¥á¥ó»³²¬²È¡ÖÆÃÀ½¥«¥ì¡¼¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×

「ラーメン山岡家」では、2025年3月28日(金)より期間限定で「特製カレーとんこつラーメン」を販売中です。

ラーメン山岡家「特製カレーとんこつラーメン」

特製カレーとんこつラーメン 950円(税込)

特製カレーとんこつ半ライスセット 1,100円(税込)

特製カレーとんこつ玉子かけご飯セット 1,270円(税込)

「ラーメン山岡家」では、2025年3月28日(金)より期間限定で「特製カレーとんこつラーメン」を販売中。

【商品紹介】

豚骨スープにカレースパイスと味噌を加えた奥深い味わいが楽しめます。

特注の中太ちぢれ麺にフライドごぼう、コロコロポテトをのせたカレーとんこつラーメンが誕生!また、カレースープに合うお得な半ライスセットも用意されています。

山岡家では過去に50品以上の期間限定商品を開発していますが、カレー味の商品は初めての挑戦です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豚骨スープにカレースパイスと味噌を加えた奥深い味わい!ラーメン山岡家「特製カレーとんこつラーメン」 appeared first on Dtimes.