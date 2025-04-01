¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÖµûÍë¥Ð¥Ã¥È¡×¤ÇÂÇÀþ¹¥Ä´¡¡ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤³«Ëë3Àï15È¯¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï½¾Íè¥Ð¥Ã¥È¤Ç4È¯
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹12¡½3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¹¥Ä´¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬4ËÜÎÝÂÇ12ÆÀÅÀ¤È»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤ÏµåÃÄ¿·¤Î1»î¹ç9ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢³«Ëë3Àï¤Ç15ËÜÎÝÂÇ¤Ï06Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÊÂ¤ÓÎòÂåºÇÂ¿¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬°®¤ëÆÈÆÃ¤Ê·Á¾õ¤Î¿·¥Ð¥Ã¥È¤À¡£¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤¬ºÙ¤¯¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥Ô¥ó¤Ë¤â»÷¤¿·Á¤Ç¡ÖµûÍë¡Ê¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢µåÃÄ¤ÎÊ¬ÀÏÉôÌç¤¬¸¦µæ¤·¤Æ³«È¯¡£Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤âÌîµåµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µûÍë¥Ð¥Ã¥È¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ü¥ë¥Ô¤Ï¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£°ìÊý¡¢¼çË¤¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï½¾Íè¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç3Àï4È¯¤È¡¢Áá¤¯¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£