±ÊÌî²ê°ê¤¬´§¥é¥¸¥ª¤Ç¹¾Æ¬ÆÍ·â¡Ö´¶¼Õº×¡×¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÎÞ½Ð¤¿¤À¤±¡¢¤½¤ÎÎÞ¤¬¸í²ò¤ò¡Ä¡×
½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬3·î31Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×¡Ê·îÍË¸áÁ°0»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àè·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¹±ÎãÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×2025½Õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
±ÊÌî¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¹¾Æ¬2¡§50¡Ê59¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¡¢ÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ÊÌî¤Ï¡Ö»ä¤Ïº£²ó¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë¾ì¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þº£Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¾ì¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿È¿±þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î±é¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÂæËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¯¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤ê¥²¡¼¥à¤À¤¿¤Ã¤ê¤È¤«¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Îµ¤¤Å¤«¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¥²¥¹¥È¤ËÃ¯¤¬Íè¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ëº£²ó¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¾Æ¬¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£»ä¤ÏÉáÄÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¡¢¤¢¤Ã¡ª¹¾Æ¬¤µ¤ó¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¹¾Æ¬¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö½é¤á¤Æº£²ó¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëÄÌ¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¥ì¤ËÆ°¤¯¤ï¤±¡£¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÆ°¤±¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ë¤¹¤´¤¤¥¥ì¥¥ì¤ËÆ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ï¡¼¤Ã¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¹¾Æ¬¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å¤Ë¤Þ¤¿¹¾Æ¬¤µ¤ó¤¬2²óÌÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤Ï´°Á´¤ËÌýÃÇ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£µì¤ËÍè¤Æ¡£ÀäÂÐ±¿Æ°¿À·Ð¤¤¤¤¤Î¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÂÂ®¤¤¤Î¡£»ä¤âÆ¨¤²Â¤À¤±¤ÏÂ®¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤Ã¤µ¤Ë¤Í¡¢Áö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤Î¡£ÀäÂÐ¤ËÊá¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸Íý¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ÎÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¸í²ò¤ò¾·¤¯¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´é¤ò±£¤¹»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤à¤È¤º¤Ã¤È¤Ò¤¤º¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤é¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎ¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤ËÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¤Ã¤Æ¡£¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±ÊÌî¤¬ÂàÀÊÃæ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤½¤ì¤â²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤«¤±¤¿¤È»×¤¦¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤¿¡£
¹¾Æ¬¤Ï29Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö±ÊÌî¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é±ÊÌî¤Î¤â¤È¤Ø¥À¥Ã¥·¥å¤·¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¡Á¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½¤ì²ó¤Ã¤¿¡£±ÊÌî¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡ÁÉÝ¤¤¡Á¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶²ÉÝ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¹¾Æ¬¤Ï±ÊÌî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤ä¡¢Àå¤ò·«¤êÊÖ¤·½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë´ñ¹Ô¤ò¸«¤»¡¢±ÊÌî¤ÏÌÜ¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤âºÆ¤Ó±ÊÌî¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤É¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂçº®Íð¤Ë´Ù¤é¤»¡¢±ÊÌî¤òÎÞÌÜ¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¹¾Æ¬¤Î½Ð±é¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤ä¡ÖParavi¡×¤ÇÁ´¤Æ¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£