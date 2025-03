ºù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä½Õ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ªº´µ×»ÔÊ¿Èø»³¸ø±à¡¡¥Ñ¥é¥Àºù¤Þ¤Ä¤ê

佐久平尾山開発は、2025年4月12日より、佐久市平尾山公園(佐久平ハイウェイオアシスパラダ)にて「佐久市平尾山公園 パラダ桜まつり」を初開催します。

このイベントは、春の訪れと共に桜が咲き誇る美しい公園での景観を楽しみながら、地域の方々をはじめ、全国から来場される方が楽しめるイベントとなります。

<詳細>

【開催場所】

・佐久平ハイウェイオアシスパラダ(南パラダ)※佐久平パーキングエリア直結

〒385-0003 長野県佐久市下平尾2681

・平尾温泉みはらしの湯

〒385-0003 長野県佐久市下平尾2682

【開催期間】

2025年4月12日(土)〜2025年4月20日(日)

午前10時〜午後4時(※ライトアップは午後9時まで)

※開催中のお祭り日

2025年4月12日(土)、13日(日)

午前10時〜午後4時(※屋台縁日は午後3時まで)

【入場料】

無料(※ワークショップや飲食などは有料)

【イベント内容】

●ライトアップ :美しい景観を楽しむために、夜間9時までライトアップ

●お食事処 :期間中バーズカフェ、みはらしの湯『食事処ひらね』

桜にちなんだスイーツや春の新作メニュー登場

●屋台 :お祭りメニューが楽しめます。

(※12,13日限定)

●グルメ :地元キッチンカー、スイーツ店出店。

(※週末のみ)

●縁日、体験コーナー:お祭り縁日、昆虫体験学習館の竹とんぼ作りなど、

参加型の楽しいコーナーを用意!(※12,13日限定)

●ガラポン抽選会 :サマーリフト&スライダー乗り放題、

キッズランド使い放題のフリーパス券や温泉無料券、

その他豪華景品が当たるチャンス!

イベントならではのワクワク感を楽しめます。

(※12,13日限定)

●桜の花見スポット :佐久平尾山公園内には、桜の美しい名所がたくさん

あり、ピクニックにも最適なエリアが存在します。

【アクセス情報】

佐久平ハイウェイオアシス『パラダ』は、佐久平パーキングエリア直結。

JR佐久平駅から車で約10分。

駐車場も完備しています。

【主催】

佐久平尾山開発株式会社

