DGTは、Japan OTIC(注1)から、自社の5G基地局装置の無線機(Radio Unit(RU)がO-RAN ALLIANCE(Open Radio Access Network Alliance) が定めるO-RANフロントホールインタフェース仕様を用いた他社の5G基地局のCU/DU装置との相互接続が正常に実施されたことを認定する「O-RAN Interoperability badge」を取得しました。

DGT「O-RAN Interoperability badge」

なお、この無線機は、株式会社NTTドコモのOREX活動により、グローバルへ展開される予定です。

Japan OTICは、一般社団法人YRP研究開発推進協会とNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクおよび楽天モバイルにより、2022年12月にO-RAN ALLIANCEが定める国際的な標準仕様に基づく試験・認証を行う拠点として横須賀市に開設されました。

O-RAN仕様への適合性、O-RANインターフェースに接続された機器間での相互接続性、システム機能、パフォーマンスなどの試験項目をクリアし、取得したものです。

O-RAN仕様への適合性の認証を受けたことで、本製品をマルチベンダー環境のシステムに導入する際の、基地局装置間の相互接続性検証の効率化、装置導入までのリードタイム短縮が可能となり、通信事業者のオープンRANエコシステム構築を容易にします。

※DENGYO Technologyについて

DENGYO Technologyは、Open RAN仕様に準拠した高信頼性のキャリアグレードのOpen RAN製品と、将来の5Gネットワークが提供する多様なサービスを積極的に提供しています。

同社は、サービスプロバイダー向けのハードウェア機器や、企業および自治体向けのローカル5Gネットワークを構築しており、さらに、Open RANハードウェアに必要な相互運用性テストの評価も行っています。

DENGYO Technology Receives O-RAN Interoperability Badge for its 5G Radio Unit

DENGYO Technology Corporation (DGT), a supplier of 5G Open RAN network solutions for mobile carriers, has obtained the O-RAN Interoperability Badge for its 5G base station radio unit (RU) from Japan’s OTIC (Open Testing and Interoperability Certification). The OTIC certification confirms that the compact 5G RU meets the necessary industry standards to properly interoperate with certified Centralized Unit/Distribution Units (CU/DU) from other vendors’ 5G base stations using the O-RAN compliant fronthaul interface specification.

As a result of the successful verification, the DGT 5G RU will start to be deployed in global markets this year via the NTT DOCOMO OREX initiative.

The Japan OTIC was established in December 2022 in Yokosuka City by the YRP R&D Promotion Association, and carriers: NTT DOCOMO, KDDI, SoftBank, and Rakuten Mobile to provide a formalized testing and certification program based on the international standards as defined by the O-RAN ALLIANCE. The O-RAN Interoperability Badge is awarded only after successful testing against specific standards that demonstrate specification compliance, interoperability between O-RAN compliant devices, specific system functionality, and performance.

Obtaining the O-RAN compliance certification will enable faster interoperability verification across network elements in a multi-vendor environment, leading to faster deployment times and faster times to revenue. The architectural flexibility O-RAN affords allows the carriers to build out highly tailored networks that best serve the local environment and the user community it serves. These standards are the foundation that enable the interoperability, flexibility, and favorable economics of the O-RAN vision.

DGT is committed to the O-RAN network model and will continue developing compliant network elements and driving new innovations to help deliver best-in-class 5G network solutions.

**About DENGYO Technology Co. Ltd**

DENGYO Technology is actively providing highly reliable carrier-grade Open RAN products compliant with Open RAN specifications and the diversified services that 5G networks will serve in the future. Our team builds hardware equipment for service providers and Local 5G networks for enterprise and municipal deployments. Our services include evaluating the Inter-Operability Testing required for Open RAN hardware.

