´é¤ò¸«¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤Æ¾ÂÅÄ»Ô¤Ë¡ÖZoom Phone¡×Æ³Æþ¡ªÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó

双日テックイノベーション

双日テックイノベーションは、群馬県沼田市に顔を見てサポートができるオンライン相談窓口として、Zoom Communications, Inc.が提供する「Zoom Phone」を導入。

左から記載:

総務部企画政策課企画調整係 課長補佐 兼 係長 吉野 貴幸氏

総務部企画政策課 DX 推進室 室長 鳥羽 雄一郎氏

■Zoom Phoneを選択した理由

1. 顔を見ながらの相談が可能

・住民が本庁舎の職員と電話からの転送を行って映像付きで会話でき、より分かりやすい相談が実現

・住民の不安を解消し、迅速な意思決定をサポート

2. 柔軟で簡単な運用管理

・クラウドPBXのため、既存のネットワークを活かして短期間で導入可能

・電話機の設置や設定変更がクラウド管理コンソールで簡単に実施可能

3. シームレスなコミュニケーションの実現

・音声通話中でもワンクリックでZoom Meetingsに移行可能

・3者通話や転送機能を活用し、関係部局とスムーズに連携

■導入後の効果

1. 住民サービスの向上

・住民がコミュニティセンターから直接本庁舎の職員と対面に近い形で相談可能

・必要な部署に直接つながる仕組みを整備し、たらい回しを防止

2. 行政業務の効率化

・選挙管理委員会の連絡手段としても活用し、期日前投票所とのスムーズな連携を実現

・職員間の情報共有が迅速になり、業務の効率性が向上

3. DX推進とデジタルデバイド解消

・高齢者を含む住民が簡単に利用できるシステムを提供

・オンライン相談を通じて、行政のデジタル化・効率化を促進

利府地区コミュニティセンターでの活用例

本庁舎の相談先部署が一覧表示されており、画面タップをすることで簡単に接続できます。

