±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹´ØÅì»ÙÅ¹

マゼックス関東支店

■関東支店概要

名称 :株式会社マゼックス 関東支店

所在地:埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目13-12 常盤ライトビル201

開設日:2025年3月31日

マゼックスは、営業体制のさらなる強化を目的として、2025年3月31日付で関東支店を設立しました。

同社は、産業用ドローンの国産メーカーとして、100を超える全国の販売店ネットワークを通じ、農家をはじめとする利用者に製品とサポートを提供。

これまで関東以北のエリアにおいても販売店を中心に展開してきましたが、販売店との連携をさらに強化し、より迅速で充実した営業・サポート体制を構築するため、関東支店を新設しました。

関東支店の開設により、販売店への情報提供や支援を強化するとともに、現地でのサポート体制を充実させることで、関東エリアにおける農業用ドローンの普及・活用促進を加速させていきます。

