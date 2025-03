Èþ¤·¤µ¤¬Â³¤¯³°ÊÉ¥¿¥¤¥ëÅ½¤êÊ¿²°¤Î³¹¡ª ¥¦¥£¥¶¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ø¥¦¥£¥¶¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó°õÀ¾ËÒ¤Î¸¶¡Ù

新昭和イクスの分譲住宅ブランド「ウィザースガーデン」は、千葉県印西市において、地球環境と家計への配慮を重視した全25棟、平屋の街『ウィザースガーデン印西牧の原』を展開しています。

ウィザースガーデン『ウィザースガーデン印西牧の原』

新昭和イクスの分譲住宅ブランド「ウィザースガーデン」は、千葉県印西市において、地球環境と家計への配慮を重視した全25棟、平屋の街『ウィザースガーデン印西牧の原』を展開。

その第1期として6棟が3月下旬に完成し、すでに3棟が成約、3棟を販売中です。

この分譲地の第1期では、全棟がZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)で、堅牢なツーバイフォー工法に外壁総タイル貼りを採用。

なお、第2期6棟が現在建築中で、2025年4月下旬に全棟完成予定です。

同時にモデルハウスもオープンし、より多くの方に、平屋のZEH住宅の魅力を体験できます。

第2期以降の販売に関する詳細は、順次公式ホームページにて発表しました。

お問い合わせ先:ウィザースガーデン千葉営業1課(火・水曜日定休)

電話 :0120-573-946

【地球環境と家計への配慮を重視した高品質な仕様・設備】

●自家発電のエネルギーを最大限に活かす住まい

太陽光発電システム「イグニチャーソーラー・フラットプラン」※とハイブリッド給湯システムECO ONEを採用。

自家発電したエネルギーを効率よく活用できる住まいです。

さらに、優れた遮熱性能を持つ防災セラミック瓦屋根を採用し、夏は涼しく冬は暖かい快適な住環境を実現します。

外観イメージ

●耐久性・経済性に優れたオリジナル外壁タイル

美しく上質な風合いが特徴の外壁タイルは、劣化やキズに強く、汚れがつきにくく色褪せないため、貼替えや塗替えが不要です。

防災瓦との併用により、一般的な外壁材に比べてメンテナンスコストを大幅に抑えることができます。

●省エネ性と経済性を高めるハイブリッド給湯器

ハイブリッド給湯・暖房システム ECO ONE(エコワン)は、電気ヒートポンプで空気の熱を利用してお湯を沸かし、タンクユニットに貯湯します。

お湯が足りなくなってもガス給湯器がバックアップするため、お湯切れの心配がありません。

ランニングコストを抑え、停電や災害時にも強いレジリエンス性能を備えています。

ECO ONE

※リンナイ製ハイブリッド給湯・暖房システム「ECO ONE」(リンナイ株式会社)

【暮らしの快適性を高める充実の標準装備】

・太陽光発電システム(IGNITUREソーラー)

・外壁総タイル&瓦屋根

・玄関ドア :電気錠(新型ポケットキー)

・電動シャッター

・アルミ樹脂複合サッシ(遮熱Low-Eペアガラス)

・防犯ガラス(シャッター部分を除く)

・給湯 :ECO ONE(エコワン)

・キッチン :食器洗乾燥機

※分譲済住戸:内観

・浴室 :換気乾燥暖房機

・床 :エアーウォッシュフローリング

・宅配ボックス付門柱

・EV・PHEV充電用屋外コンセント

モデルハウス内観

※太陽光発電システム利用「イグニチャーソーラー・フラットプラン」月額3,300円×10年間有り。

※「イグニチャーソーラー」は、サービス提供会社(東京ガス株式会社)との契約期間中は、月額サービス料をお支払いのうえ、太陽光発電により発電した電気を利用できます。

※詳しくは販売スタッフまでお尋ねください。

【暮らしやすいロケーション】

「ウィザースガーデン印西牧の原」は、印西市の中心部に位置し、最寄りの北総線「印西牧の原駅」まで徒歩13分の便利な立地です。

周辺には大型ショッピングモールなどが点在し、都心へも1時間足らずでアクセス可能なため、通勤・通学にも便利です。

また、印西市および同市内の駅は、「住みやすさ」に関するさまざまな民間調査において長年にわたり上位にランクインし、住み続けたい街として高い評価を受けています。

さらに、比較的安定した地盤とされる下総台地に位置しており、末永く安心して暮らせる住環境を実現しています。

※大東建託株式会社「<千葉県版>いい部屋ネット/街の幸福度&住み続けたい街ランキング2024」では、街の幸福度(自治体)・住み続けたい街(自治体)で印西市が4年連続1位。

住み続けたい街(駅)で印西牧の原が4年連続1位に選ばれています。

東洋経済新聞社「住みよさランキング2024(都道府県別:千葉県)」でも印西市が1位にランクインしています。

案内図

■「ウィザースガーデン印西牧の原」第1期:物件概要

●所在地 :千葉県印西市草深字原2226番18外

●交通 :北総線「印西牧の原」駅まで徒歩13〜15分(約1,000〜1,160m)

※草深公園・遊歩道ルート

●都市計画 :市街化調整区域(用途地域:無指定)

●建ペイ率・容積率 :50%・100%

●地目 :宅地

●その他法令上の制限:景観条例、最高高さ10m

●諸設備 :電気(東京電力)、都市ガス(東京ガス)、公営水道、浄化槽

●道路幅員 :南東側約7.25m・南西側約6.5m公道、分譲地内約6m・クルドサック約10m私道

●私道負担 :有り※14〜21号棟:242.61m2(1/8)セットバック済み

●総販売棟数 :全25棟

●今回販売棟数 :第1期3棟

●敷地面積 :171.01m2(51.73坪)〜173.87m2(52.59坪)

●延床面積 :74.11m2(22.41坪)〜81.16m2(24.55坪)

●販売価格(税込) :4,280万円〜4,780万円

●間取り :2LDK、3LDK

●建物構造 :木造枠組壁工法(2×4工法)[平屋]

●駐車スペース :2台

●建物完成 :2025年3月下旬

●引渡し可能時期 :2025年4月以降

●取引態様 :売主

お問い合わせ先:ウィザースガーデン千葉営業1課(火・水曜日定休)

