ËâË¡¤Î70cm¿­½Ì¥±¡¼¥Ö¥ëÅëºÜ¡ªiWALK LinkPod Reel 30W

iWALK LinkPod Reel 30W

スマートなデザインと先進の機能を兼ね備えた「iWALK LinkPod Reel 30W」が最大50%オフになる「新学期・大学進学準備セール」を2025年4月1日(火)まで実施。

急速充電と大容量バッテリーにより、あなたのモバイルライフを劇的にサポートし、旅行や出張、アウトドアシーンなど、さまざまな場面での安心のパートナーとして活躍します。

iWALK LinkPod Reel 30W

【新学期・大学進学準備セール】

2025年4月1日(火)まで 最大50%オフ

2025年4月1日(火)まで 最大50%オフ

新学期を迎え、大学進学の準備に向けた絶好のチャンス!この期間中、iWALK LinkPod Reel 30Wが最大50%オフで購入出来ます。

スマートな充電ソリューションで、忙しいキャンパスライフや新生活をしっかりサポート。

今すぐチェックして、充電不安を解消しながら、新たなスタートを切りましょう!

充電がより簡単かつ効率的に(1)

【70cm巻き取り式ケーブルで快適な使い心地と驚異の伸縮性】

内蔵された70cmのType-C巻き取り式ケーブルは、Reel Core Tech技術を採用しており、スムーズで均一な巻き取りが可能です。

使用後はリールに戻すだけで、ケーブルの絡みや断線の心配がなく、耐久性と使いやすさが向上しています。

しかも、このモバイルバッテリーのコンパクトなボディからは想像もできないほどの伸縮性を備えており、まるで小さな宝石から驚異の魔法が解き放たれるかのようです。

狭いバッグの中でもスマートに収納でき、必要な時にすぐ使えるその技術力に、改めて感嘆せずにはいられません。

ユニークな巻取り式ケーブル設計

【30W急速充電でストレスフリーな充電体験】

PD 30W急速充電対応により、最新のiPhone 16/15シリーズでもわずか30分で0%から約60%まで充電可能。

急な外出時も、余裕のあるバッテリーライフを実現します。

【3台同時充電で多彩なデバイスに対応】

内蔵ケーブルはAndroidスマホおよびiPhone 16/15シリーズに対応し、さらにUSB-AおよびUSB-Cポートを搭載。

iPhone 14、iPad、AirPodsなど複数のデバイスを同時に充電可能です。

(※Lightningケーブルは別途用意ください)

三台同時充電

【10000mAh大容量で安心のパワー】

コンパクトながらも、10000mAhの大容量バッテリーは、iPhone 15を約2回フル充電できるパワーを持っています。

長時間の外出や非常時の備えとして、頼りになる存在です。

【バッテリー残量はLEDディスプレイで一目瞭然】

搭載されたLEDディスプレイにより、バッテリー残量が数字で表示され、充電タイミングの把握が容易。

いつでも安心して使用できます。

【こんなシーンで大活躍!】

● 旅行・出張のお供に:機内持ち込み可能なデザインで、長時間の移動も快適に。

● アウトドア・キャンプ:大容量でスマホやタブレットをしっかりサポート。

● 日常使いにも:コンパクトでスタイリッシュな設計が、毎日の持ち歩きをスマートに。

充電がより簡単かつ効率的に(2)

iWALK LinkPod Reel 30Wは、あらゆるシーンであなたの充電不安を解消します。

シンプルで洗練されたデザインと高機能を兼ね備えたこのモバイルバッテリーで、より豊かなモバイルライフを楽しめます。

