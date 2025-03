¸üÏ«¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ÎÃ£À®Î¨¤Ï47.9¡ó¡ªÌÀ¼£°ÂÅÄ¸üÀ¸»ö¶ÈÃÄ¡¿ºûÀî¥¹¥Ý¡¼¥ÄºâÃÄ¡Ö³èÆ°ÎÌ·×¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®Ä´ºº2024¡×

明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団は、2024年11月に実施した「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2024」の結果を発表しました。

明治安田厚生事業団/笹川スポーツ財団「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2024」

明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団は、2024年11月に実施した「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2024」の結果を発表。

2024年1月、厚生労働省が策定した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(以下、身体活動ガイド2023)」の中で「健康づくりのための新しい推奨身体活動量」が示されました。

しかし、身体活動量に関する全国規模かつ代表性のある客観的データがなく、実際に国民がどの程度動いているかを明確に把握できていないという課題が残っています。

そこで私たちは、身体活動に費やす時間や活動強度、座位時間を詳細に測定できる「活動量計」を用い、身体活動量を実測するとともに、質問票でスポーツ実施状況等を調べ、日本国内における身体活動の実態把握を目指す共同研究を実施しています。

2023年度には首都圏・中京圏・近畿圏の13都府県50地点の成人・高齢者650人を対象に調査を実施し、2025年度は全国47都道府県200地点、5,400人に対象を拡大し調査を行いました。

その結果、身体活動ガイド2023が定める1日の推奨身体活動量の達成率は、全体で47.9%でした(速報値)。

今後は、スポーツ実施や健康指標との関係性を検証することで「スポーツによる健康寿命の延伸」を目指すための知見や政策形成に資する情報を発信します。

・身体活動とは「安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての動作」を指し、運動やスポーツだけではなく、日常生活における労働・家事・移動なども含む。

身体活動ガイド2023では、3メッツ※以上の身体活動(歩行、庭仕事、子どもと遊ぶ、水泳など)の基準が示されている。

※メッツ:「安静時を1としたときに、何倍のエネルギーを消費するか」を示す“活動強度”の単位。

歩行は3メッツ、速歩は4.5メッツ、ランニングは10メッツ。

週に3時間のランニングを行った場合、10メッツ×3時間=週30メッツ・時となる。

<調査結果のポイント>

■活動量計を用いた高精度な身体活動量測定を、47都道府県200地点、5,400人を対象に実施(解析対象者数:1,106人)。

全国規模での調査は前例がなく、国内初の調査となる。

■厚労省・身体活動ガイド2023が定める、健康づくりのための推奨身体活動量(成人:1日60分、高齢者:1日40分)を満たしているのは47.9%であった。

特に成人で達成率が低いことが明らかとなった。

■1日あたりの歩数は、性別や年齢層を問わず推奨値を下回っていた。

1日あたりの座位時間は、男性では9時間、女性では8時間を超えていた。

<調査結果(速報値)>

1. 厚労省・身体活動ガイド2023が定める推奨身体活動量の達成率は47.9%

身体活動ガイド2023で定める歩行またはそれと同等以上(3メッツ以上の強度)の身体活動量

●成人(20-64歳):1日60分以上(≒1日約8,000歩以上≒週23メッツ・時以上)

●高齢者(65歳以上):1日40分以上(≒1日約6,000歩以上≒週15メッツ・時以上)

本調査における推奨身体活動量の達成率は全体で47.9%であった。

年齢層別では、20-64歳の成人が45.7%、65-79歳の高齢者が57.1%、性別でみると、男性では20-64歳47.2%、65-79歳52.3%、女性では20-64歳44.6%、65-79歳62.4%となり、成人で達成率がより低いことが明らかとなった。

図1. 身体活動ガイド2023による推奨身体活動量(1日に行う3メッツ以上の身体活動時間)の達成率(%)

2. 1日あたりの歩数と座位時間

1日あたりの歩数は、性別や年齢層を問わず推奨値を下回り、1日あたりの座位時間は、男性は9時間、女性は8時間を超えていた。

図2. 各行動の中央値

※中央値と平均値について

〈中央値〉とは、すべてのデータの数値を小さいほうから順に並べた際、中央にあるデータの値。

〈平均値〉とは、すべてのデータの値を足し合わせた合計をデータの個数で割った値。

今回は、他と比べて極端に小さな値、または極端に大きな値(外れ値)の影響を受けにくい、中央値を使用して結果を示した。

<調査概要>

【調査対象】

層化二段無作為抽出法を用いて全国47都道府県から抽出された200地点における満20歳以上80歳未満の男女5,400人

【調査方法】

郵送法

対象者には土・日曜日を含めた合計7日間にわたる活動量計の装着を依頼し、測定を行った。

期間中に実施した運動・スポーツや生活習慣等に関しては質問票によって回答を得た。

【調査時期】

2024年11月

【主な調査項目】

1) 活動量計による測定:身体活動量(低強度・中高強度)、歩数、座位行動時間 など

2) 質問票による調査:運動・スポーツ実施状況、運動・スポーツ活動歴、健康認識、生活習慣、基本属性 など

【回収状況】

解析対象者数1,106人(有効回収率20.5%)※1日10時間以上の装着日が4日以上

【研究責任者】

公益財団法人 笹川スポーツ財団 シニア政策ディレクター 吉田 智彦

公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所 副所長/上席研究員 甲斐 裕子

【研究担当者】

公益財団法人 笹川スポーツ財団 シニア政策オフィサー 松下 由季

公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所 研究員 川上 諒子

■活動量計

本調査では、三軸加速度センサーが入った活動量計を使用し、身体活動を客観的に測定する。

腰に装着するだけで身体活動データを1分ごとに記録し、個人の身体活動量や歩数が測定可能。

日常生活で「どのくらい動いているのか」「どのくらい座っているのか」を本格的に測定・分析できる。

対象者は休日を含めた1週間、就寝時や入浴時などを除き装着する。

