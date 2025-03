キャンプ・ハイキングやウォータースポーツグッズも！デカトロン・アウトドア・オフィシャルショップ

デカトロンディストリビューションジャポンは、デカトロン(DECATHLON)のアウトドア製品全般をカバーする日本最大級のデカトロン・アウトドア・オフィシャルショップを、2025年3月28日、イオンモール幕張新都心アクティブモール(千葉県千葉市美浜区豊砂1-6)メガスポーツ1階にオープンしました。

デカトロン・アウトドア・オフィシャルショップ

オープン日:2025年3月28日(金)

営業時間 :10:00〜21:00

場所 :イオンモール幕張新都心アクティブモール 1階 アウトドアフロア

所在地 :〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6

電話番号 :043-296-1710

取扱い製品:キャンプ、トレッキング、ハイキング、ウォータースポーツ など

フランス発のマルチスポーツブランドが製造するキャンプやハイキングブランド「ケシュア(QUECHUA)」や、カヤックやSUP(スタンドアップパドルボード)、シュノーケルなどウォータースポーツブランド「トリボード(TRIBORD)」の最新のアウトドア製品が集結する、日本初のデカトロン・アウトドア・オフィシャルショップとなります。

デカトロンは、1976年にフランスで創業された世界最大級のスポーツ用品メーカーです。

世界70カ国以上に展開し、初心者からプロフェッショナルまで幅広いスポーツ愛好家に向けた製品を提供しています。

中でも人気のアウトドアの分野では、世界で初めてポップアップテント「2 SECONDS」を開発するなど、スポーツの楽しさをより多くの人々に届けることを使命とし、多様なスポーツ用品を開発・販売しています。

■日本初のデカトロン・アウトドア・オフィシャル ショップ

今回オープンするデカトロン・アウトドア・オフィシャル ショップでは、キャンプ、ハイキング、ウォータースポーツなど、様々なアウトドアシーンに対応する最新のアイテムを取り揃えます。

高機能なテントや寝袋、トレッキング・ハイキング用ウェアやシューズから、家族向けのキャンプ用品まで、幅広いラインアップを展開し、アウトドア初心者からベテランまでご満足いただける製品を提供します。

キャンプ・ハイキング インフレータブル テント 3ルーム AIR SECONDS 6.3 F&B - 6人用

登山・トレッキング メリノウール 入り Tシャツ 半袖 防臭 TRAVEL 50 - メンズ

トレッキング・トラベル レディース Tシャツ ウール TRAVEL 500

登山・ハイキング メンズ シューズ 防水 ミドルカット MH500

登山・ハイキング バックパック MH500 38L

■イオンモール幕張新都心での展開拡大

2025年1月20日には、同じイオンモール幕張新都心のメガスポーツ内に、デカトロンのランニング専門ブランド「KIPRUN(キプラン)」の日本初となるオフィシャルショップがオープンしました。

【DECATHLONとは】

初心者からトップアスリートまで、あらゆる人・スキルレベルに対応する世界最大級のフランス発のマルチスポーツ用品の革新的なメーカーです。

1976年以来、『持続可能な未来において、人々をスポーツの素晴らしさを通じて動かし、より健康でより幸せにする』ことを目標に掲げ努力を続けています。

デカトロンは、アウトドアやチームスポーツを含めたトータルスポーツブランド「デカトロン」とクライミングの「シモン(SIMOND)」、ランニングの「キプラン(KIPRUN)」、サイクリングの「ヴァンリーゼル(VAN RYSEL)」などの専門ブランドから構成されています。

