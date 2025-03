Ìô¶É¤Î¼õÉÕ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ªOZ¡ÖPharmotto¡×¡Ö±ó³ÖÀÜµÒAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¶¨ÁÏ¤ò³«»Ï

OZは、処方箋入力代行サービス「Pharmotto(ふぁーもっと)」において、サイバーエージェント(の連結子会社である医療AIカンパニーMG-DXが提供する、薬局特化の接客支援AIエージェント「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」を活用した薬局における受付業務の効率化に向けた協創を開始します。

OZ「Pharmotto」「遠隔接客AIアシスタント」が協創を開始

OZは、処方箋入力代行サービス「Pharmotto(ふぁーもっと)」において、サイバーエージェント(の連結子会社である医療AIカンパニーMG-DXが提供する、薬局特化の接客支援AIエージェント「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」を活用した薬局における受付業務の効率化に向けた協創を開始。

■協創の概要

この協創では、効率的かつ品質の高い薬局運営に向けた取り組みとして、「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」と「Pharmotto」の連携により、受付対応から処方箋入力作業までの一連の業務を自動化します。

これにより、事務作業における負担を軽減し、薬剤師が専門知識を活かした本来の業務に専念できる環境づくりに貢献します。

今後も、両社の強みや今回の協創を通じて得られるノウハウを活かし、効率的な新しい店舗運営の形を創出することで、より多くの薬局における省力化の推進を加速していきます。

