£Ô£Â£Ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤¬àË½Áöá¹¾Æ¬£²¡§£µ£°¤Ë¼Õºá¡¡±ÊÌî²ê°ê¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ø¤â¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹¾Æ¬£²¡§£µ£°¤ÎàË½Áöá¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤Ï£³£±Æü¡¢¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Æ¬¤Ï£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡¡£²£µ½Õ¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ö¤ÃÄÙ¤¹¤¼¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥ó¥ß¥«¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡Ö²¶¤ËÆý¤â¤Þ¤»¤í¡ª¡×¤ÈË½Áö³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÊÑ¹¹¤·¡£¡Ö±ÊÌî¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¯¤È¡Ö²¶¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿¡£±ÊÌî¤Ï¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤ò¤á¤°¤ê¥Í¥Ã¥È¤Ç±ê¾å¤·¤¿¹¾Æ¬¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·ÌäÂê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¹¾Æ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤òÁ´ºï½ü¤·¤Æ£Ô£Ö£å£ò¤ËÇÛ¿®¡££Ø¤Ç¤Ï¡Ö¹¾Æ¬£²¡§£µ£°¤µ¤ó¤´½Ð±éÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢£Ô£Ö£å£ò¤ÎÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¡¢±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢¹¾Æ¬£²¡§£µ£°¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅöÆü¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈË½Áö¤·¤¿¹¾Æ¬¤ò´Þ¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¼Õºá¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾Æ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±ÊÌî¤ÎàÂÐ±þá¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤Ø°°Õ¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¹µ¤¨²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£