本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年4月のサービス終了タイトルは11本。今月はポップで可愛い3Dアバターの着せ替えを楽しめる「ポケピア ~ポケコロユートピア~」、「幻想水滸伝」などを代表作とする河野純子氏がメインキャラクターデザインを担当している群像劇RPG「アルカ・ラスト」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンといった今後の施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年4月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

ポケピア ~ポケコロユートピア~

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 疾風幕末演義 アピリッツ 2012年4月23日 2025年4月11日 関ヶ原演義 アピリッツ 2012年4月2日 2025年4月11日 繚乱三国演義 アピリッツ 2012年10月9日 2025年4月11日 ポケピア ~ポケコロユートピア~ ココネ 2022年3月1日 2025年4月1日 De:Lithe ~忘却の真王と盟約の天使~ enish 2020年1月22日 2025年4月15日 レベル上げにすごくちょうどいい島 KONAMI 2024年6月18日 2025年4月15日 アルカ・ラスト 終わる世界と歌姫の果実 アピリッツ 2019年7月30日 2025年4月17日 お伽の王子様と誘惑マリアージュ アリスマティック 2014年3月18日 2025年4月21日 BTSクッキングオン:TinyTANレストラン Com2uS Japan 2024年8月7日 2025年4月24日 カイジ外伝: 激熱の街 リッチエイリアン 2024年10月7日 2025年4月30日 パルティグランデ グラビティゲームアライズ 2023年8月29日 2025年4月30日

2025年4月14日12時 サービス終了

メーカー:ココネ

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ポケピア ~ ポケコロユートピア ~

本作は、ココネが提供するソーシャルアバターアプリ。プレーヤーは自分の分身となる「アバター」を作成し、仮想空間の「ピア」で他のユーザーと交流を楽しむことができる。

豊富な衣装やアクセサリーでオリジナルアバターを作成可能。トレンドや季節ごとのファッションアイテムなどが多数登場し、自分好みのスタイルで着飾れるほか、コレクションを集めていく楽しさも魅力となっている。また、自分の部屋(ピア)も家具や装飾を配置して自由にカスタマイズできる。

【【ポケピア - ポケコロユートピア - 】コンセプトムービー】

2025年2月6日にゲーム内にて掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年4月14日12時となることが明かされた。理由については、今後満足いただけるサービスの提供が困難という結論に至ったため、としている。2022年3月1日のサービス開始から約3年での終了となる。

ゲーム内では過去に登場したアバターアイテムが手に入るガチャの復刻などが行なわれており、最後まで楽しめるようになっている。

なお、サービス終了時に所持している有償通貨の払い戻しについては4月14日12時より受付がスタート。受付は2025年7月31日までとなっており、申請にはマイコードが必要となるため、全ての対応が完了するまではアプリのアンインストールはしないよう注意してほしい。

De:Lithe ~忘却の真王と盟約の天使~

2025年4月15日22時 サービス終了

メーカー:enish

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

De:Lithe ~忘却の真王と盟約の天使~

本作は、enishが開発・運営するスマホ向けオンラインRPG。天使と人間の戦いを描いたダークファンタジーとなっており、壮大なシナリオとフルボイスによって演出された重厚なストーリーを楽しめる。

戦闘はリアルタイムコマンドバトルを採用。最大4人のプレーヤーと共闘できるマルチプレイ機能や、スマホならではのお手軽操作が可能なオートバトル機能も実装されている。戦士、魔導士、聖職者といった多彩なジョブが存在し、ジョブごとのスキルを活かした戦略バトルも魅力の1つとなっている。

【【De:Lithe(ディライズ)~忘却の真王と盟約の天使】PV第2弾/イメージPV】

2025年2月14日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年4月15日22時となることが明かされた。2020年1月22日のサービス開始から約5年での終了となる。

サービス終了告知掲載後は開発・運営だよりにてプロデューサー・公文善之氏より感謝の意味を込めたとする大量の各種ゲーム内アイテムの配布が案内されており、以下のラインナップを順次配布するとしている。

【配布アイテム】

レッドオーブ: 500,000個 UR武技の書: 500個 メテオラライト選択: 9,999個 永劫の種火: 9,999個 レムナンタイト: 9,999個 オリハルコン: 500個 SP: 300,000個 RSP: 50,000個 LR進化素材: たくさん (種類が多いので記載は割愛) 王の地図選択BOX: 1,000個

なお、未使用のゲーム内有償については払い戻しが行なわれる予定で、詳細については後日改めて案内するとしている。

アルカ・ラスト 終わる世界と歌姫の果実

2025年4月17日16時 サービス終了

メーカー:アピリッツ

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

アルカ・ラスト 終わる世界と歌姫の果実

本作は、フジゲームスとスコップラボが開発し、2019年にリリースされたスマホ向け終焉RPG。運営は2021年6月にフジゲームスからアピリッツへ移管されている。

「世界を救う」ではなく「世界を壊す」ことを目的とした独特なストーリーが展開され、個性的なキャラクター、戦略性のあるバトルシステムなども魅力。キャラクターデザインは「幻想水滸伝」シリーズの河野純子氏が担当、シナリオ監修に藤沢文翁氏、音楽には伊藤賢治氏が携わるなど豪華なスタッフ陣が参加している。

【【アルカ・ラスト 終わる世界と歌姫の果実】公式PV第1弾】

2025年2月17日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年4月17日16時となることが明かされた。理由については、今後満足いただけるサービスの提供が困難という結論に至ったため、としている。2019年7月30日のサービス開始から約5年半での終了となる。

サービス終了告知後より、ゲーム内にて様々なイベントが実施されており、3月25日からはメインストーリーの後日談となる第二部がイベントストーリー形式で配信開始。4月以降も武器強化、塔、レイドイベントなどが予定されている。

なお、4月17日16時より保有している未使用の有償ポイントの払い戻し受付が開始される。受付期間は2025年7月31日23時59分までで、詳細についてはサービス終了後に改めて案内するとしている。問い合わせや必要情報などはアプリ内で確認する場合もあるため、申込み手続きが完了するまではアプリのアンインストールは行なわないよう注意してほしい。

パルティグランデ

2025年4月30日12時 サービス終了

メーカー:グラビティゲームアライズ

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

パルティグランデ

本作は、グラビティゲームアライズより配信されているスマホ向け美少女カードバトルRPG。2023年8月に「奏でて女子校」(通称:なでじょ)としてサービスを開始した後、2024年4の大型アップデートに現在のタイトル「パルティグランデ」へと変更された。

音楽が世界の理として存在する「四国大陸」を舞台に独自の世界観とストーリーが展開。デッキから引いたカードを用いて戦う戦略的なバトルが特徴となっており、「楽姫」たちの持つ固有スキルを活かす最適なパーティを編成して戦っていく。カード集めのほか、家具を集めて部屋をカスタマイズしていくなどやり込み要素も充実している。

【『パルティグランデ(旧:奏でて女子校)』プロモーションムービー】

2025年3月27日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年4月30日12時となることが明かされた。理由については、今後満足いただけるサービスの提供が困難という結論に至ったため、としている。2023年8月29日のサービス開始から約1年半での終了となる。

サービス終了に伴い、3月27日よりログインボーナスや資源採取ドロップ2倍、挑戦回数増加、余韻交換のラインナップ全解放といった最後までゲームを遊び尽くせるキャンペーンが開催。ショップには新商品も追加されている。

なお、ゲーム内の余った有償通貨については払い戻しが行なわれる予定で、受付期間は4月30日17時から6月30日23時59分まで。申請の際はプレーヤー情報が必要となるため、払い戻しが完了するまではアプリの削除は控えるようにしてほしい。

